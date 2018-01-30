Жители Светлого Яра потребовали провести референдум и закрыть отстойник опасных отходов

30 января 2018, 06:50

Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области потребовали провести референдум и закрыть пруд-накопитель синтетических жирных кислот. Инициативная группа обратилась за регистрацией в избирком.

Как информировал "Кавказский узел", в июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Подрядчик пообещал завершить работы к чемпионату мира по футболу. Отходы вывозят на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район, однако жители района опасаются экологического вреда от вывоза на местный полигон свалки из Волгограда.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области, в рамках вывоза отходов с Кировской свалки разработан проект ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот в Светлоярском районе. Пруд будет засыпан отходами, которые на определенных отметках будут изолированы грунтом с реагентами, что исключит возможность газовых выбросов. В комитете отметили, что данная технология разработана ВолГТУ и запатентована, на проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по Волгоградской области. Жители Светлого Яра 16 января подали иск в Центральный райсуд Волгограда с требованием признать это положительное заключение государственной экологической экспертизы незаконным.

Инициативная группа жителей Светлого Яра подала ходатайство в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Светлоярского района по вопросу закрытия полигона жирных кислот, сообщила 29 января корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Елена Бондаренко.

"В настоящее время на территории Светлоярского городского поселения имеется... пруд-накопитель синтетических жирных кислот. Сейчас его якобы ликвидируют по проекту путем захоронения других отходов. По закону об отходах производства и потребления, захоронение - это один из видов размещения отходов. Мы полагаем, что происходит подмена понятий и фактически идет эксплуатация этого объекта", - рассказала Бондаренко.

Она считает, что запрещение эксплуатации этого объекта относится к вопросам местного значения, которые возможно решать путем референдума. "Кроме того, это вопрос исключительной компетенции местного референдума", - уверена она.

По словам Бондаренко, в Светлом Яре создана инициативная группа в количестве 10 человек по проведению местного референдума.

"22 января мы провели собрание и решили обратиться с ходатайством в ТИК Светлоярского района о проведении референдума, 26 января мы передали ходатайство в ТИК, - отметила она. - В 15-дневный срок ТИК должна принять решение о передаче вопроса в думу Светлоярского городского поселения либо об отказе. 7 февраля — последний день для получения решения ТИК. Если ТИК посчитает, что нами соблюдены технические требования, то передаст вопрос в думу. Дума решит, является ли этот вопрос, выносимый на референдум, вопросом местного значения... Мы выносим вопрос о запрете эксплуатации объекта".

ТИК Светлоярского района получила ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, подтвердила «Кавказскому узлу» пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

«В ТИКе документы рассмотрят в течение 15 дней со дня поступления, ходатайство зарегистрировано 26 января, - сообщила она. - Затем вопрос будет направлен в представительный орган местного самоуправления, который рассматривает документы в течение 20 дней, после чего направит их в ТИК для регистрации инициативной группы. После этого в течение 35 дней инициативная группа должна собрать подписи 5 процентов участников местного референдума. Затем отводится 15 дней на проверку подписей, после чего в течение 30 дней представительный орган должен назначить дату проведения референдума».

Власти изучают причину недовольства жителей Светлоярского района

Администрация региона в курсе недовольства жителей, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы областной администрации.

"Только 26 января в Светлом Яре работал экологический совет при облдуме и приемная по обращениям, - рассказал он. - Для того чиновники и депутаты и ездят в Светлый Яр, чтобы понять причину недовольства жителей. Жалобы в администрацию поступают, чиновники выезжают на место, держат ситуацию на контроле и регулярно общаются с людьми. В Светлом Яру проходило два схода, в ходе которых чиновники отвечали на вопросы жителей".

На выездном заседании экологического совета при Волгоградской областной думе было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией, занимающейся ликвидацией опасного пруда-накопителя синтетических жирных кислот, сообщается 26 января на сайте региональной администрации.

"Согласно документу, подрядчик теперь обязан представлять общественникам информацию о ходе проведения работ", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что дума Светлоярского городского поселения назначила на 29 декабря 2017 года публичные слушания о запрете перевозки отходов со свалки в Волгограде на территорию Светлого Яра. Согласно постановлению думы, до этого времени перевозка мусора запрещена. Публичные слушания о запрете перевозки химических отходов в Светлый Яр были перенесены на 12 января, но, по словам местных жителей, рабочие игнорируют временный запрет на вывоз мусора. При этом 12 января слушания также не состоялись. 16 января жители Светлого Яра были приглашены на процедуру укладки первого слоя сорбента в пруд-накопитель синтетических жирных кислот.

25 января управление Росприродназора, прокуратура Кировского района Волгограда, прокуратура Светлоярского района, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области, администрация Светлоярского района и экспертная организация "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Волгоградской области" провели комплексное обследование ликвидируемой Кировской свалки и межпоселенческого пруда-накопителя синтетических жирных кислот в Светлоярском районе, сообщается 26 января на сайте областного управления Росприродназора.

"В ходе обследования отобраны пробы компонентов окружающей среды в районе влияния объектов, проверено соответствие фактических работ по ликвидации Кировской свалки и пруда-накопителя синтетических жирных кислот (СЖК) в Светлоярском районе условиям проектной документации. Органолептически комиссией не установлено признаков загрязнения атмосферного воздуха. Управлением установлены отдельные нарушения реализации хозяйствующим субъектом проектной документации", - говорится в сообщении.

Экологи объяснили опасность отстойника в Светлоярском районе

Пруд-накопитель синтетических жирных кислот сам по себе представляет огромную угрозу для окружающей среды и здоровья населения Светлоярского района, заявил ранее "Кавказскому узлу" заведующий кафедрой ВолгГТУ, заслуженный эколог России профессор Владимир Желтобрюхов.

По его словам, на его дне скопилась масса опаснейших отходов толщиной полтора метра – соли тяжелых металлов, отходы нефтепродуктов, гальванических производств, сульфаты натрия, которые при высыхании превращались в порошок и разносились ветром на значительные расстояния. "К тому же после дождей здесь происходило интенсивное испарение, что также негативно влияло на качество атмосферного воздуха", - отметил он.

В Светлоярском районе отходов более чем достаточно, указывал ранее "Кавказскому узлу" председатель Волгоградского регионального экологического центра Виктор Чапуркин.

"Бунт жителей понятен. Сначала надо ликвидировать пруды-отстойники, которые испаряются и выделяют много токсичных веществ в воздух. Там изначально плохая экология. При этом туда везут дополнительно отходы. Вода там тоже загрязненная. Делать что-то нужно только в сторону улучшения, а не ухудшения экологической обстановки", - пояснил эколог.