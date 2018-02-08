Кавказоведы поспорили о возможности повторения дагестанских зачисток в Чечне

08 февраля 2018, 05:19

Масштабные проверки после Дагестана могут повториться в других северокавказских республиках, в том числе в Чечне, считает политолог Ахмет Ярлыкапов. Аналогичная ревизия из Москвы в Чечне полностью исключена, уверен политолог Алексей Малашенко. Рамзан Кадыров будет пытаться оказать влияние на формирование правительства Дагестана, полагает журналист Орхан Джемаль.

Как информировал "Кавказский узел", в январе стало известно о приезде в Дагестан комиссии Генпрокуратуры, а также следователей МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 24 января по обвинению в превышении полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Вечером 5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку. Этому предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова.

Дагестанские пользователи соцсетей поддержали аресты высокопоставленных чиновников и кадровые чистки в Дагестане, призвав не прекращать борьбу с коррупцией и после выборов президента России.

Чечне вряд ли стоит опасаться масштабных проверок

Зачистка дагестанского правительства является показательной мерой, и судьбу Дагестана может повторить любой регион, однако учитывая "размах" проверок в этой республике, у остальных есть время на подготовку, считает старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

"Дагестана по уровню проблем и затронутым ими слоев населения хватит еще надолго. У других республик еще полно времени. Однако так Кремль показывает, что на Северном Кавказе нет регионов с крепкими позициями - стул шатается под всеми. Масштаб проверок впечатляет, и то, что республиканские главы сидят тихо, означает: любые слова и действия могут быть использованы против них", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

Он полагает, что прежде всего следующим объектом проверок может стать Чечня, и не исключил, что ревизия в Дагестане организована Кремлем "в назидание чеченским властям - так федеральный центр указывает на то, что лимиты все же есть".

"Впрочем, готовиться прямо сейчас нет необходимости. Пока могут расслабиться. У Кремля нет такого количества ресурсов, чтобы перекинуться на Чечню и дальше. Иначе после дагестанского шмона двинулись бы в Чечню незамедлительно", - уверен Ярлыкапов.

Возможность проверок соседних с Дагестаном республик не исключена, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Абсолютно точно можно сказать, что ажиотажа в связи с дагестанской чисткой не будет. Сейчас руководству северокавказских республик необходимо вести себя по-умному: прежде всего, замолчать, а затем спрятать концы в воду", - сказал "Кавказскому узлу" Малашенко.

Однако аналогичные проверки в Чечне полностью исключены, уверен он. "Это невероятно. Честно говоря, вообразить, чтобы кто-то приехал устраивать в Чечне проверки, я не могу. Предполагаю, Кадыров пойдет на опережение: он устроит собственную проверку, и если кремлевская делегация все же нагрянет, то перед нею любезно откроют двери и предъявят отчет - вот этот, коррупционер, посажен, а этот, расхититель, под следствием, ну и так далее. Это удобно и Кремлю, который впоследствии заявит, что борется с коррупцией в самой Чечне", - сказал Малашенко.

Проверки могут перенестись на другие республики Северного Кавказа, однако в настоящее время они маловероятны, полагает журналист Forbes Орхан Джемаль. "Большая чистка не исключена. Но в таком случае стали бы бить по всем синхронно", - сказал он "Кавказскому узлу".

В Чечне подобная проверка невозможна, уверен Джемаль. "Чечня никогда не войдет в список регионов, который был зачищен от коррупционеров. Это не то место, где наводят ужас на непокорных. 15 лет назад аналогичная зачистка Кремля закончилась бы тем, что московских визитеров встретили пулеметами и вышвырнули пинком под зад. И если в Дагестане ситуация поменялась, то в Чечне - нет", - заявил он.

Чтобы провести аресты в Чечне, необходима войсковая операция, считает журналист. "Вспомните, как хотели допросить Геремеева. Силовики позорно облажались - в село не пустили. Чечне проверки не грозят. Если и надо кого-то зачистить, Рамзан Ахматович [Кадыров] справится сам, в помощи Москвы он не нуждается", - сказал Джемаль.

В деле об убийстве политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в Москве, фигурирует среди других командир роты чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев. 19 марта 2015 года Следственный комитет России в рамках дела Немцова поручил оперативным службам разыскать Геремеева. В конце марта 2015 года оперативники установили его местонахождение – по их информации, он находился на территории Чечни, в Джалке – родовом селе депутата Госдумы Адама Делимханова. Все подъезды к селу охраняли вооруженные люди. В итоге следствию тогда так и не удалось допросить чеченского офицера, говорится в биографической справке о Руслане Геремееве, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Кадыров не сможет убрать Умаханова из правительства Дагестана

Вместе с тем опрошенные "Кавказским узлом" эксперты полагают, что глава Чечни Рамзан Кадыров будет пытаться оказать влияние на формирование нового кабинета министров Дагестана, пытаясь избавиться от своих оппонентов.

Власти Чечни не смогут повлиять на процесс формирования нового правительства Дагестана, даже учитывая наличие чеченцев-парламентариев в дагестанском парламенте, считает Ахмет Ярлыкапов.

"Проверка затевалась из Москвы и не для того, чтобы Кадыров смог вмешиваться в политическую жизнь Дагестана. Если бы такая возможность была, он бы давно уже и комментировал, и предлагал, и выступал... Парламент Дагестана в данной ситуации ничего не решает", - сказал Ярлыкапов.

6 февраля Васильев предложил на пост премьер-министра Дагестана кандидатуру Артема Здунова, который с октября 2014 года возглавлял Министерство экономики Татарстана. 7 февраля назначение Здунова на должность премьера поддержал парламент Дагестана, хотя голосование не было единогласным - пятеро из 75 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали против, еще двое воздержались. В тот же день врио главы республики Владимир Васильев подписал указ о назначении Здунова. Сам новый глава правительства Дагестана пообещал вернуть бизнес в правовое поле, вывести экономику из тени и разобраться с нарушениями в строительной отрасли.

Повлиять на формирование правительства Дагестана Кадыров вряд ли сможет, поскольку сейчас на Кавказе установится гробовое молчание, среди которого "давление на приезжих из Москвы может сильно накалить обстановку", считает Алексей Малашенко. "Учитывая, что Кадырова не очень любят российские силовики, он вряд ли станет влезать в дагестанские дела", - пояснил политолог.

Среди неугодных Кадырову членов дагестанского правительства - врио министра транспорта, энергетики и связи Сайгидпаша Умаханов, однако невозможно представить, что "Кадыров способен сместить этого человека", отметил Малашенко.

Кадыров может попытаться влиять на формирование дагестанского правительства, поскольку ранее он уже предпринимал попытки вклиниваться в кадровую политику соседнего региона через проживающих там чеченцев, считает Орхан Джемаль. "Было бы разумно предположить, что влияние будет оказано, но не вызывающе дерзко", - пояснил он.

При этом Кадыров не сумеет не дать работать своему оппоненту Умаханову на высших должностях в Дагестане, полагает журналист. "Умаханов занимает достаточно значительный пост. Строго говоря, я не думаю, что Умаханова дадут подвинуть - в определенном смысле это противовес Кадырову", - сказал Джемаль.