Проверками дагестанских чиновников занялись следователи из Москвы

31 января 2018, 09:29

Следователи МВД и ФСБ прибыли из Москвы в Махачкалу для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков, сообщили 30 января источники РБК.

Как писал "Кавказский узел", 19 января мэр Махачкалы Муса Мусаев был задержан по делу о превышении полномочий. Двумя днями ранее, 17 января, врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о том, что в республику прибыла комиссия из 38 сотрудников Генпрокуратуры для проверки ситуации с хаотичной застройкой и выделением земли в Махачкале. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.

В Махачкалу из Москвы прибыли следователи из центрального аппарата МВД, ФСБ и Генпрокуратуры, сообщили источники в центральном аппарате МВД и в ФСБ. По их словам, столичные силовики проводят доследственные проверки в отношении местных чиновников и представителей МВД и прокуратуры, сообщило 30 января РБК.

"На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе", - привело издание слова источника в МВД.

Информацию о проверках в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана, в том числе министров и мэров, подтвердили два источника, близких к руководству республики, уточнило издание.

На сайтах МВД России, ФСБ, Генпрокуратуры и главы Дагестана информация о проверках, по состоянию на 09.28 мск, не опубликована.