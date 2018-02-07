Чиновники заинтересовались увольнением таганрогского жалобщика Медведеву

07 февраля 2018, 15:35

Власти Ростовской области попросили трудовую инспекцию оценить законность увольнения преподавателя техникума Виктора Макаренко, который лишился работы после обращения к премьеру России.

Как писал "Кавказский узел", заслуженный учитель России Виктор Макаренко был уволен из таганрогского металлургического техникума 31 января, спустя 10 дней после подписания обращения в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором говорилось о низких зарплатах педагогов.

Сотрудница министерства образования области заявила, что причиной увольнения Макаренко стало не письмо Медведеву, а дисциплинарные взыскания по работе. Лишившийся работы преподаватель заявил, что будет обжаловать свое увольнение в суде.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разобраться с обстоятельствами увольнения Виктора Макаренко.

"По поручению губернатора, мы в ситуации внимательно разбираемся, обязательно лично пообщаюсь с коллективом. 5 февраля было инициировано обращение в трудовую инспекцию об оценке законности увольнения Виктора Макаренко", - заявил сегодня первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Он возглавил рабочую группу, созданную специально для изучения обстоятельства увольнения Виктора Макаренко. Об этом сообщило управление информационной политики правительства региона, передает «Интерфакс».

Напомним, президентский совет по правам человека раскритиковал официальную причину увольнения Макаренко и попросил министра образования России Ольгу Васильеву разобраться в ситуации.

6 февраля Дмитрий Медведев поручил разобраться в ситуации вокруг увольнения преподавателя и дал соответствующие поручения министру образования и науки России Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву, передает ТАСС.

Также 6 февраля пресс-служба Минобрнауки выразила сомнение в том, что руководство Таганрогского металлургического техникума поступило правильно, уволив Макаренко, отмечает агентство.

Свою проверку трудового законодательства в техникуме начала и прокуратура Ростовской области, передает РИА Новости.