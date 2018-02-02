Преподаватель таганрогского техникума уволен после жалобы Медведеву на зарплату

02 февраля 2018, 22:33

Заслуженного учителя России Виктора Макаренко уволили из Таганрогского металлургического техникума через десять дней после того, как он подписал коллективную жалобу педагогов на низкие зарплаты.

Минобразования Ростовской области с 2012 по 2016 год не повышало ставку педагогов, а в 2016 году даже утвердило специальное постановление, согласно которому ставка была оставлена на прежнем уровне - всего 8289 рублей в месяц, говорится в письме, составленном преподавателями техникума.

"Страна прожила эти годы с двузначной инфляцией, суммарный ее уровень уже превысил 50%. А где же положенная по статье 134 ТК РФ индексация? По данным Росстата, прожиточный минимум на Дону составляет более 10 тысяч рублей. При ставке в 8289 рублей в месяц после уплаты налогов остается 7211 рублей. Только для того, чтобы преподавателю по доходам дотянуться до прожиточного минимума в регионе (черты бедности), его зарплату должны поднять на 40%, но этого нет даже в намерениях", — цитируется сегодня текст обращения на сайте 161.ru.

Виктор Макаренко первым поставил подпись под этим обращением, передает сегодня "Юга".

Преподавателя уволили 31 января, через десять дней после подписания обращения, сообщил сотрудник техникума. По его словам, отток старых кадров из техникума начался еще в 2016 году, после смены директора учебного заведения, сообщил 1 февраля "Блокнот-Ростов".

"У него не сложились отношения с новым руководителем Любовью Лизогуб, которая работает в техникуме последние полтора года. В последние полгода у них были натянутые отношения. Он получил несколько выговоров. Раньше много медалей и благодарностей получал. Коллектив обескуражен его увольнением", - рассказал заведующий отделением производственного обучения Таганрогского металлургического техникума Владимир Баранов.

Сам Виктор Макаренко заявил, что намерен обжаловать свое увольнение в суде. Он сообщил, что прежде, чем написать обращение к главе правительства России Дмитрию Медведеву, представители профкома техникума обращались в областное министерство образования и даже встречались с его главой. "Министр смотрела поверх головы, после чего две недели молчала", - заявил Макаренко, назвав такое поведение циничным.

Причиной увольнения Макаренко стало не письмо Медведеву, а дисциплинарные взыскания по работе, сообщила представитель Минобразования Ростовской области Лиана Симонова, информирует РБК.