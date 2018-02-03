Конфликт в лицее Волгодонска вызвал дискуссии в соцсетях

03 февраля 2018, 20:39

Учительница лицея в Волгодонске написала заявление об увольнении после того, как отрезала девятикласснице прядь волос при всем классе. Пользователи соцсетей поспорили о том, есть ли оправдание поступку учительницы.

Об инциденте в волгодонском лицее №16 рассказали родители учеников, узнавшие о нем от своих детей. По их словам, учитель математики отчитала на своем уроке девочку, которая не заплела волосы, и отрезала ей прядь волос.

Возмущенные родители коллективно пожаловались на педагога в министерство образования Ростовской области. Они указали, что еще до насильственной стрижки ученицы учитель математики регулярно критиковала детей за внешний вид и занижала им оценки, из-за чего школьники "часто приходили домой в слезах", сообщило издание 161.ru.

Директор лицея №16 в Волгодонске после инцидента сообщила, что учительницу отстранили от проведения занятий. Позднее учительница пожаловалась на плохое самочувствие и была доставлена в больницу, сообщил информированный источник. "В школе есть негласное правило, которое предполагает, что девочки ходят с убранными волосами на уроки", - процитировал слова источника 2 февраля "Интерфакс".

Представители областного Минобразования начали проверку в школе по факту инцидента. Учительница математики "написала объяснительную и подала заявление об увольнении по собственному желанию", сообщила 3 февраля со ссылкой на ведомство "Российская газета".

Пользователи соцсетей поспорили, наказывать ли учителя



Поведение учительницы волгодонского лицея вызвало оживленные дискуссии в социальных сетях. Участники обсуждений высказали полярные мнения о ситуации, но большинство раскритиковало педагогические методы учительницы, а некоторые высказались за строгое наказание для нее.

"Срок ей надо. Как можно выпускать работать неадекватного человека? Понимаю, что дети тоже не ангелы, но все же это педагог", - написал Михаил Михайлов в комментариях к публикации сообщества "Ростов Папа|Ростов-на-Дону".

"Уголовного тут ничего нет, а вот возместить моральный ущерб в несколько сотен тысяч - это будет куда лучше", - заметил Виталий Осадчев.

"Ну, в полицию написать заявление стоило бы. А вообще, давайте вы не будете судить о данной ситуации по рассказу только пострадавшей. Детки имеют свойство доводить кого угодно до белого каления", - предположил Александр Бойко.

"Учительница, конечно, не права, но и ничего криминального! Не забывайте, что у учителей маленькие зарплаты и куча проверок от министерства образования", - попытался оправдать педагога Вадим Пелипенко.

"Вспомните, как учились наши родители, бабушки и дедушки, когда слово учителя было закон, а сейчас учитель боится слово ученику сказать. Я сейчас никого не защищаю, но все же посмотрите, какие сейчас дети", - обратил внимание Дмитрий Сердюков.

Предположения о том, что школьница могла спровоцировать педагога своим дерзким поведением, многие участники дискуссий не сочли оправданием поступка. "Как бы ребенок ни доводил, нельзя заниматься рукоприкладством. На то она и педагог, чтобы уметь справляться с детьми. Выгнать с урока в конце концов", - возразила Дарина.

"Волосы - это святое для девушек, я бы такое действо даже насилием назвала. Да, 9-й класс - бунтарский возраст, но педагог должна доходчиво доносить, в каком виде являться на ее занятия, и это делается не силой. Авторитет нужно зарабатывать и уважение", - подчеркнула Светлана Маначинская.

"Ходишь в школу, где нужно носить форму и собирать волосы в хвост - будь добр делай. Но учитель не имеет никакого права унижать ребенка. Вызвать родителей и провести воспитательную беседу, на этом полномочия заканчиваются", - написала Альбина Агафонова.

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