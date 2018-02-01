Директор школы в Избербаше уволена из-за родства с мэром

01 февраля 2018, 08:32

В Избербаше разрешен конфликт интересов в деятельности чиновника – уволена директор местной школы-интерната, которая приходится сестрой мэру города, сообщила прокуратура.

Как было установлено в рамках прокурорской проверки, школа, о которой идет речь, является муниципальной, ее финансирование производится из средств городского бюджета, а глава города является главным распорядителем бюджетных средств расходной части бюджета.

Кроме того, как заявили прокурорские работники, начальник управления образования администрации города, назначающий и освобождающий от должности директора школы, а также заключающий, расторгающий трудовой договор, применяющий меры поощрения и дисциплинарного воздействия, является руководителем структурного подразделения администрации города и находится в прямом подчинении главы городского округа.

В связи с этим прокуратура направила в адрес председателя горсобрания Избербаша требование об урегулировании конфликта интересов, по итогам рассмотрения которого директор школы-интерната была уволена с занимаемой должности, говорится в сообщении от 31 января на сайте прокуратуры Дагестана.

Ранее "Кавказский узел" писал о других выявленных прокуратурой Дагестана конфликтах интересов. Так, в мае 2016 года был уволен замначальника отдела контрольного управления администрации главы и правительства республики Юсуф Эфендиев, который приходится братом главе администрации Исмаилу Эфендиеву. В 2015 году руководитель республиканского медцентра Ибрагим Ибрагимов, отец министра здравоохранения Дагестана, и ректор Дагестанского института развития образования Шахрудин Шахов, брат министра образования, по требованию прокуратуры были освобождены от должностей из-за родственных связей чиновников.