03 февраля 2018, 19:25

Тбилисский школьник обвинен в попытке убийства

Тбилисскому школьнику ужесточено обвинение по делу о драке, в которой были ранены три подростка. Он взят под стражу по решению суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января были ранены трое тбилисских школьников, двое из них были госпитализированы. После инцидента был задержан 17-летний учащийся тбилисской школы.

Тбилисский городской суд отправил задержанного в предварительное заключение. За день до судебного заседания прокуратура уточнила обвинение, ужесточив его. Школьник обвиняется в попытке умышленного убийства. Изначально следствие было начато по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Такое решение было принято, поскольку у следствия появились новые доказательства вины задержанного, передает со ссылкой на прокурора Теону Гвазава "Грузия Online". 

Гвазава также сообщила, что подросток признал себя виновным, однако не согласен с формулировкой официального обвинения.

Адвокат обвиняемого заявила, что обжалует решение суда. "Они отправили в заключение ребенка, который с отличием заканчивал 12 класс и готовился к сдаче национальных экзаменов. Постановление стороны обвинения было неубедительным, и суд принял необоснованное решение", - сказала адвокат Ирма Чкадуа в эфире "Рустави 2".

Примечание:

"Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Соседи жертвы ритуального убийства в Тбилиси рассказали о ее конфликтах с дочерью", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

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