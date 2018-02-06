СПЧ вступился за уволенного преподавателя техникума в Таганроге

06 февраля 2018, 06:38

Президентский совет по правам человека раскритиковал официальную причину увольнения Виктора Макаренко, который лишился работы в Таганрогском металлургическом техникуме после обращения к премьеру Дмитрию Медведеву. СПЧ попросил министра образования России Ольгу Васильеву разобраться в ситуации.

Как информировал "Кавказский узел", заслуженный учитель России Виктор Макаренко был уволен из таганрогского техникума 31 января, спустя 10 дней после подписания обращения в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сотрудница министерства образования области заявила, что причиной увольнения Макаренко стало не письмо Медведеву, а дисциплинарные взыскания по работе. Лишившийся работы преподаватель заявил, что будет обжаловать свое увольнение в суде.

В коллективном письме преподавателей таганрогского техникума в адрес Медведева говорилось о низких зарплатах педагогов. Авторы обращения указывали, что министерство образования Ростовской области с 2012 по 2016 год не повышало ставку педагогов, а в 2016 году вовсе утвердило специальное постановление, согласно которому ставка сохранена на прежнем уровне - всего 8289 рублей в месяц, что оставило преподавателей за чертой бедности.

По данным правозащитников, Макаренко за 40 лет работы в техникуме не имел ни одного выговора, а в январе 2018 года после письма Медведеву получил сразу два, в связи с чем его коллеги считают весьма неубедительной официальную причину увольнения преподавателя за дисциплинарные проступки, сообщается 5 февраля на сайте СПЧ.

Глава СПЧ Михаил Федотов в этой связи попросил министра образования России Ольгу Васильеву взять под контроль ситуацию с увольнением Макаренко и провести объективную проверку по данному факту, отмечается в сообщении.