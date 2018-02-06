06 февраля 2018, 16:20

Кремль отверг критику Абдулатипова в связи с задержаниями в Дагестане

Задержание членов правительства Дагестана это не кампанейщина, а продолжение системной работы правоохранителей, которая идет во многих регионах, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля по делу о мошенничестве были задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Они доставлены в Москву. Правительство Дагестана было отправлено в отставку. Басманный суд столицы уже арестовал Шахова на время следствия.

Следователи предполагают, что высокопоставленные дагестанские чиновники причастны к хищению денег из бюджета. Сегодня Следственный комитет заявил, что чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана.

Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане является результатом системной работы правоохранительных органов, а отставка республиканского правительства не свидетельствует о политическом кризисе в регионе, считает Дмитрий Песков.

"Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов", — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, знает ли Владимир Путин об антикоррупционной операции в Дагестане.

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что это "не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа".

Также пресс-секретарь президента подтвердил, что Путину докладывают о ходе расследования, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что "это системная работа по всем регионам, и где необходимо, такие действия проводятся", передает "Интерфакс".

Отметим, бывший глава республики Рамазан Абдулатипов 5 февраля назвал задержание главы правительства Дагестана и его заместителей "кампанейщиной", заявив, что вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении". "Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины", - сказал Абдулатипов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты спрогнозировали борьбу за наследство "мекегинского" клана, к которому причисляются Абдусамад Гамидов, глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов и его брат, мэр Избербаша Абдулмеджид Сулейманов. Также журналисты отмечали, что арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев представлял интересы "мекегинского" клана, а Гамидов со времен правления Рамазана Абдулатипова находится в конфронтационных отношениях со своими двоюродными братьями Магомедом и Абдулмеджидом Сулеймановыми.

Примечание:

"Решение об аресте Гамидова и его замов назначено на сегодня", "Дагестанские журналисты прогнозируют борьбу за наследство "мекегинского" клана", "Васильев пообещал сносить в Махачкале все самострои".

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