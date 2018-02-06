Суд отправил Шахова под арест

06 февраля 2018, 14:17

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 5 апреля бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова.

Как писал "Кавказский узел", Шахабас Шахов был задержан 5 февраля и доставлен в Москву. Сегодня в суде Шахов отверг обвинения в хищении денег из бюджета.

Шахабас Шахов, а также задержанные врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов были задержаны по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи предполагают, что они причастны к хищению денег из бюджета Дагестана. Сегодня Следственный комитет заявил, что чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана.

Суд решил заключить под стражу Шахабаса Шахова, обвиняемого в хищении средств из бюджета, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Шахову меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 апреля", - цитирует слова судьи агентство.

Басманный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайства самого Шахова и его адвоката об избрании чиновнику меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, уточняет "Интерфакс".