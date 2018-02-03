Снайпер Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/uploads/post.9.5a6c340bb3383.JPG

03 февраля 2018, 12:18

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

Военнослужащие Азербайджана с 28 января по 3 февраля произвели более полутора тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 20 по 27 января Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах с азербайджанской стороны.

С 28 января по 3 февраля позиции Нагорного Карабаха были обстреляны в общей сложности 200 раз, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

"Силы Армии обороны Нагорного Карабаха в основном воздерживались от ответных действий", - цитирует сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев относительно этой информации, по состоянию на 12:10 мск 3 февраля, не было. При этом Азербайджан за прошедшую неделю ежедневно заявлял о нарушении перемирия армянской стороной, насчитав в общей сложности 817 случаев обстрела своих позиций. Только за минувшие сутки, по данным Азербайджана, армянские военные нарушили режим прекращения огня 117 раз.

19 января в ходе этих обстрелов погиб азербайджанский солдат, сообщило ранее Минобороны Азербайджана.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" сообщает о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Бакинские эксперты связали военные учения Турции, Грузии и Азербайджана с угрозой ИГ", "Армянские политологи: Саргсян и Алиев заложили основу для возвращения за стол переговоров", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 февраля 2018, 15:23

03 февраля 2018, 14:23

  • Задержана участница акции торговцев в Зугдиди

    Несколько десятков человек четвертый день протестуют против запрета торговли вблизи рынка в Зугдиди. Сегодня между участниками акции и полицейскими произошло несколько стычек, одна из протестующих доставлена в участок.

03 февраля 2018, 13:27

  • Кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами

    Установленный в Краснодаре рекламный баннер со словами Владимира Путина нарушает избирательное законодательство, заявил глава краевого отделения "Яблока" Евгений Витишко. Краснодарский штаб Навального сообщил, что сотрудников местного предприятия пытаются принудить явиться на президентские выборы.

03 февраля 2018, 12:18

03 февраля 2018, 11:18

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты