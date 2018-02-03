Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

03 февраля 2018, 12:18

Военнослужащие Азербайджана с 28 января по 3 февраля произвели более полутора тысяч выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что с 20 по 27 января Нагорный Карабах заявил о 200 обстрелах с азербайджанской стороны.

С 28 января по 3 февраля позиции Нагорного Карабаха были обстреляны в общей сложности 200 раз, сообщило министерство обороны Нагорного Карабаха.

"Силы Армии обороны Нагорного Карабаха в основном воздерживались от ответных действий", - цитирует сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев относительно этой информации, по состоянию на 12:10 мск 3 февраля, не было. При этом Азербайджан за прошедшую неделю ежедневно заявлял о нарушении перемирия армянской стороной, насчитав в общей сложности 817 случаев обстрела своих позиций. Только за минувшие сутки, по данным Азербайджана, армянские военные нарушили режим прекращения огня 117 раз.

19 января в ходе этих обстрелов погиб азербайджанский солдат, сообщило ранее Минобороны Азербайджана.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" сообщает о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".