Военное обмундирование для дежурства на боевом посту в армии НКР. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

19 января 2018, 16:59

Азербайджан обвинил Армению в гибели солдата

Военнослужащий Ибрагим Мёхсюм оглы Менефов погиб в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", несмотря на действующий в зоне карабахского конфликта режим прекращения огня, стороны регулярно заявляют об обстрелах. Так, Азербайджан обвинил сегодня Армению в 116 обстрелах 18 и 19 января. А оборонное ведомство Нагорного Карабаха за период с 7 по 13 января насчитало 200 обстрелов.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"В результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, в ходе перестрелки с противником погиб военнослужащий азербайджанской армии Манафов Ибрагим Мёхсюм оглу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Руководство военного ведомства выразило глубокие соболезнования родным и близким солдата.

Комментариев представителей военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по поводу этого заявления пока не поступало. По данным на 17.00 мск, на сайтах Минобороны Армении нет сообщений о перестрелке в зоне конфликта.

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году".

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