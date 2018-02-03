Азербайджан заявил о 117 обстрелах с армянской стороны

03 февраля 2018, 09:26

Военнослужащие Армении нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Азербайджан обвинил Армению в 115 обстрелах своих позиций.

С утра 2 февраля по утро 3 февраля азербайджанские позиции были обстреляны 117 раз, сообщило Минобороны Азербайджана. Обстрелы производились как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, говорится на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали данное заявление.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".