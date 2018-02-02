Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии соприкосновения

02 февраля 2018, 08:34

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 115 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство с 1 на 2 февраля зафиксировало обстрелы 11 сел в Агстафинском, Газахском и Товузском районах, а также позиций на безымянных высотах Гедабекского района.

Обстрелы велись со стороны Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении. Также выстрелы зафиксированы с территорий близ населенных пунктов и безымянных высот Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 8.30 мск 2 февраля не прокомментировали эту информацию на своих сайтах.

Нагорный Карабах также регулярно заявляет об обстрелах с азербайджанской стороны, суммируя данные о нарушениях перемирия в зоне конфликта за неделю. 27 января он обвинил Азербайджан в 200 обстрелах своих позиций.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".