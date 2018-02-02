Азербайджанские вооруженные силы. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

02 февраля 2018, 08:34

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах на линии соприкосновения

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 115 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Ведомство с 1 на 2 февраля зафиксировало обстрелы 11 сел в Агстафинском, Газахском и Товузском районах, а также позиций на безымянных высотах Гедабекского района.

Обстрелы велись со стороны Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении. Также выстрелы зафиксированы с территорий близ населенных пунктов и безымянных высот Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомств Армении и Нагорного Карабаха к 8.30 мск 2 февраля не прокомментировали эту информацию на своих сайтах.

Нагорный Карабах также регулярно заявляет об обстрелах с азербайджанской стороны, суммируя данные о нарушениях перемирия в зоне конфликта за неделю. 27 января он обвинил Азербайджан в 200 обстрелах своих позиций.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах девяти сел", "Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 февраля 2018, 15:16

02 февраля 2018, 14:54

02 февраля 2018, 14:49

02 февраля 2018, 14:07

02 февраля 2018, 13:08

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты