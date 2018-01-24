Армянские эксперты невысоко оценили значение поставки российских БТР Азербайджану

24 января 2018, 00:08

Бронетранспортеры не предназначены для ведения боевых действий, их поставка в Азербайджан не нарушает баланса сил в зоне карабахского конфликта, заявили армянские военные обозреватели. Эксперты сочли поставку попыткой России помешать урегулированию конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 января в Баку прибыла партия бронетехники российского производства. Минобороны Азербайджана заявило, что техника в кратчайшие сроки будет доставлена на линию фронта. Полученные бронетранспортеры БТР-82А усилят боевые возможности вооруженных сил Азербайджана в зоне конфликта, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские эксперты.

БТР-82А - бронетранспортер российского производства, глубокая модернизация БТР-80. Вооружены 30-миллиметровой пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Вооружение снабжено прицелом наводчика с каналом управления дистанционным подрывом снаряда. БТР имеет противоосколочную защиту в виде специальных накладов, повышена противоминная стойкость, сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Последние поставки российского вооружения Азербайджану не могут существенно изменить сложившийся в зоне карабахского конфликта военный баланс, потому что бронетранспортер БТР-82А не является машиной поля боя, отметил корреспонденту "Кавказского узла" шеф-редактор журнала "Новый оборонный заказ. Стратегии", военный обозреватель Леонид Нерсисян. По его словам, бронетранспортеры были заказаны еще в 2010-2011 годах, однако поставки затянулись из-за проблем с оплатой после падения цен на нефть и экономического кризиса в Азербайджане.

"БТР-82А отвечает только за безопасную доставку мотострелковых подразделений на поле боя и не должны входить в прямой огневой контакт, в отличие от танков и боевых машин пехоты. Несмотря на то, что БТР-82А получил достаточно мощную 30-миллиметровую автоматическую пушку, его бронезащита недостаточна для ее применения на поле боя", - отметил Нерсисян.

Вероятность широкомасштабной войны зависит от того, приведет ли гонка вооружений к смещению баланса сил, считает он. "Война вполне может начаться, если одной из сторон покажется, что она сильно превосходит противника в вооружении. Примером этого является апрельская война 2016 года в Нагорном Карабахе. Однако ни одной из сторон реально продвинуться не удалось: как оказалось, баланс нарушен не был. С тех пор прошли крупные поставки российской военной техники Армении, и они продолжатся, поэтому баланс только стал крепче", - считает эксперт.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Бронетранспортеры могут вступить в бой, только если другая сторона полностью лишена средств борьбы с бронетехникой - даже ручных противотанковых гранатометов, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" координатор военно-аналитического портала Razm.info Карен Вртанесян.

Он отметил, что на фотографиях, опубликованных Минобороны Азербайджана 19 января, видны порядка 20 бронетранспортеров. Такого количества техники хватит для комплектации двух мотострелковых рот, указал Вртанесян.

По его словам, азербайджанская сторона использует сообщения о поставках российского оружия для информационно-психологического давления на Армению. "Сравнение баланса сил по части БТР бессмысленно, так как в условиях современного общевойскового боя бронетранспортеры не играют значительной роли. Азербайджан активно пиарит свои закупки российского вооружения с целью возбудить в армянском обществе недоверие и антипатию к ее стратегическому союзнику – России, которая, в свою очередь, делает вид, что ничего экстраординарного не происходит, и ей непонятны причины недовольства Армении", - отметил Вртанесян.

"Основной задачей бронетранспортеров является быстрая и относительно безопасная доставка личного состава на передовую. Продажа Россией современных БТР-82А в зону конфликта позволит Азербайджану быстро доставить боевые подразделения на линию фронта и сходу ввести их в бой. Однако это преимущество не позволит Азербайджану решать стратегические задачи", - заявил "Кавказскому узлу" автор блога "Военно-промышленный комплекс Армении", военный обозреватель Самвел Агабабян. Он отметил, что на вооружении Армии обороны Нагорного Карабаха и Вооруженных сил Армении имеются только устаревшие советские БТР-70 или БТР-80.

По его словам, Азербайджан не применял БТР-82А в ходе боевых действий в апреле 2016 года. "Это новые бронетранспортеры и они практически не участвовали в боях, за исключением Сирии и, возможно, юго-востока Украины. И то, о применении БТР-82А в Сирии практически ничего не известно", - пояснил Агабабян.

Эксперты заявили о попытках России сохранить напряжение в зоне конфликта

Снабжая конфликтующие стороны оружием, Россия стремится сохранить и контролировать напряжение в зоне карабахского конфликта, считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Он отметил, что последняя поставка российского вооружения в Баку произошла непосредственно после встречи глав МИД Армении и Азербайджане в Кракове.

На встрече в Кракове 18 января достигнуто принципиальное согласие о расширении мандата офиса личного представителя председателя ОБСЕ, отмечено в сообщении МИД Армении. По информации ведомства, стороны обсудили пути реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Расширение мандата подразумевает не только увеличение штата офиса ОБСЕ, но и расширение его функций, в том числе внедрение механизмов расследования нарушения перемирия, отметил Меграбян. "А это не устраивает Россию, так как внедрение механизмов расследования приведет к снижению опасности войны и прямо бьет по ее интересам", - подчеркнул он.

Встреча в Кракове окажет слабое влияние на процесс урегулирования, но она показала актуальность реализации венских соглашений, а этого не желает Россия, поскольку реализация соглашений сделает бессмысленной продажу вооружения сторонам конфликта, считает политический обозреватель Степан Сафарян.

"Россия пытается сохранить рычаги влияния в регионе. В военном плане ни США, ни Европа не могут конкурировать с ней и предложить сторонам вооружение", - считает Сафарян.

Он отметил, что поставка новой партии оружия Азербайджану препятствует установлению доверия между сторонами карабахского конфликта и мешает реализации венских соглашений. "Азербайджан не отказался от намерений решить конфликт военным путем при непосредственной поддержке России, от которой косвенно получает «добро» на разжигание войны", - сказал Сафарян. Он также указал на то, что поставки вооружения Азербайджану вынуждают Армению ввязаться в гонку вооружений, контролируемую российской стороной.

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