Автоматическое оружие. Фото © Спутник / Константин Chalabov https://sputnik.az/karabakh/20170404/409638506/azerbaycanli-herbci-ermeni-zabitlerini-mehv-edib.html

30 января 2018, 08:39

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах девяти сел

Вооруженные силы Армении 120 раз за сутки нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 января Азербайджан обвинил Армению в 114 обстрелах за сутки, днем ранее – в 116 обстрелах. Нагорный Карабах в еженедельной субботней сводке заявил о 200 обстрелах своих позиций с 21 по 27 января.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но обстрелы в зоне конфликта весь следующий год не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Вооруженные силы Армении за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Ферехли, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Алибейли, Агдам, Коханеби, Заманлы и на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабекского районов, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.27 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан зафиксировал обстрелы пяти сел", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в попытке диверсии".

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