01 февраля 2018, 23:14

Гендиректор астраханского завода заподозрен в невыплате работникам 55 миллионов

Руководитель судостроительного завода "Красные баррикады" не выплачивал зарплату 834 работникам предприятия, сообщило следствие.

"Кавказский узел" информировал, что 13 ноября 2017 года суд назначил по 300 тысяч рублей штрафа гендиректору завода "Красные баррикады", двум его заместителям и главному бухгалтеру, которые, по версии следствия, вывели со счетов предприятия 65,6 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с них и сумму нанесенного ущерба.

55-миллионный долг по зарплате и другим выплатам образовался за время с июля по октябрь 2017 года, сообщает пресс-служба следственного управления. При этом, по версии следствия, гендиректор завода располагал средствами, достаточными для выплаты зарплат.

Руководитель предприятия заподозрен по ч.2 ст.145.1 Уголовного кодекса России (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев), говорится сегодня на сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад и являлся одним из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий региона. В декабре 2017 года суд Астраханской области признал завод "Красные баррикады" несостоятельным и открыл на нем конкурсное производство до 6 июня 2018 года.

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