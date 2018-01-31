Житель Грузии задержан после нападения на трансгендера

31 января 2018, 21:11

Полицейские задержали жителя Тбилиси, заподозренного в избиении ЛГБТ-активистки Миранды Пагавы.

"Кавказский узел" писал, что 23-летняя женщина-трансгендер, ЛГБТ-активистка Миранда Пагава подверглась нападению незнакомца в Тбилиси утром 28 января. Пострадавшая пожаловалась, что на ее призывы о помощи никто не отреагировал. Пагава также заметила, что из-за регулярных проявлений агрессии в свой адрес она хочет покинуть Грузию. МВД начало следствие по ст.126 УК Грузии (насилие).

Трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность (чувство собственной мужественности, женственности или отсутствие такового) либо гендерное выражение отличается от пола, определенного им при рождении, говорится на сайте организации по защите прав ЛГБТ Центр информации "ГЕНДЕРДОК-М". Власти обязаны защитить сексуальные меньшинства от проявлений гомофобии и расследовать преступления на почве ненависти, заявили после нападения на Пагаву представители "Движения за равенство".

Суд санкционировал задержание 32-летнего жителя Тбилиси, заподозренного в нападении на Пагаву. Полиция считает, что мужчина напал на Миранду Пагаву, потому что она трансгендер. Дело возбуждено по ч.1 ст.126 Уголовного кодекса Грузии (насилие), информируют "Новости-Грузия".

Комментариев подозреваемого или его представителей не поступало.

Напомним, что осенью 2016 года в Тбилиси произошла серия нападений на женщин-трансгендеров. Одна из пострадавших, Зизи Шекеладзе, 23 ноября 2016 года скончалась в больнице. 3 февраля 2017 суд приговорил обвиняемого в убийстве Шекеладзе к 13 годам лишения свободы. Еще одно нападение на четырех женщин-трансгендеров произошло 7 февраля 2017 года - десять человек, вооруженных дубинками и ножами, нанесли им серьезные ранения.