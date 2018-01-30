Правозащитники призвали власти Грузии расследовать нападения на трансгендеров

30 января 2018, 19:28

Власти обязаны защитить сексуальные меньшинства от проявлений гомофобии и расследовать преступления на почве ненависти, заявили представители "Движения за равенство".

"Кавказский узел" писал, что 23-летняя женщина-трансгендер, ЛГБТ-активистка Миранда Пагава подверглась нападению незнакомца в Тбилиси утром 28 января. Пострадавшая пожаловалась, что на ее призывы о помощи никто не отреагировал. Пагава также заметила, что из-за регулярных проявлений агрессии в свой адрес она хочет покинуть Грузию. МВД начало следствие по ст.126 УК Грузии (насилие).

Миранда Пагава на сегодняшний день чувствует себя хорошо, но власти обязаны создать механизм реагирования на преступления по мотивам гомофобии, заявили представители НПО "Движение за равенство" корреспонденту "Кавказского узла".

"Женщины-трансгендеры являются самой уязвимой группой в обществе, их часто унижают по признаку гендерной идентичности. Мы надеемся, что правительство Грузии начнет эффективную политику реагирования на преступления на почве ненависти - в том числе путем создания независимого, эффективного и ориентированного на права человека механизма расследования", - сказала участница "Движения за равенство" Ирина.

Осенью 2016 года в Тбилиси произошла серия нападений на женщин-трансгендеров. Одна из пострадавших, Зизи Шекеладзе, 23 ноября 2016 года скончалась в больнице. 3 февраля 2017 суд приговорил обвиняемого в убийстве Шекеладзе к 13 годам лишения свободы. Еще одно нападение на четырех женщин-трансгендеров произошло 7 февраля 2017 года - десять человек, вооруженных дубинками и ножами, нанесли им серьезные ранения.

Негативное отношение общественности к трансгендерным людям вызвано целым рядом факторов, в том числе сдержанной позицией церкви в вопросе насильственных действий против ЛГБТ, заметила она. "Мы надеемся, что расследование скоро закончится и преступники будут наказаны", - заключила Ирина.

Распространению гомофобии в обществе способствуют "менталитет и необразованность" людей, считает лидер партии "Новые Правые" Манана Начкебия. "Это и наше общее прошлое, когда нас ограждали от информации о различных сексуальных меньшинствах - ложь о том, что при коммунистическом режиме таких людей среди нас не было, что они существовали только в "развратной" Европе и Америке", - сказала Начкебия корреспонденту "Кавказского узла".

Проявления ненависти по отношению к женщинам-трансгендерам обусловлены распространенными в Грузии патриархальными убеждениями, полагает эксперт по гендерным вопросам, глава Ассоциации женщин-журналистов Грузии Галина Петриашвили.

Трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность (чувство собственной мужественности, женственности или отсутствие такового) либо гендерное выражение отличается от пола, определенного им при рождении, сообщается на сайте организации по защите прав ЛГБТ Центр информации "ГЕНДЕРДОК-М".

"В нашем обществе масса сторонников традиционных ролей мужчины и женщины. Роль женщин меняется, расширяются их возможности - женщина может зарабатывать и даже поменять пол, но есть много желающих, чтобы женщина оставалась такой, какой ей положено быть в патриархальном обществе. Многие из них готовы доказывать свои убеждения кулаками - к сожалению, таких людей, вне зависимости от их религии, много, они есть не только в нашей культуре", - сказала Галина Петриашвили корреспонденту "Кавказского узла".