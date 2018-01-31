Евросоюз потребовал закрыть Армянскую АЭС

31 января 2018, 16:10

Улучшение Армянской АЭС до полного соответствия международным стандартам безопасности невозможно, заявил сотрудник отдела Европейской службы внешних действий Дирк Лоренц.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2006 году было объявлено о завершении срока эксплуатации Армянской (также Мецаморской) АЭС в 2016 году, однако в 2013 году Минэнерго решило продлить ее использование до 2026 года. 5 мая 2015 года армянский парламент ратифицировал получение на эти цели российского кредита в размере 270 миллионов долларов.

Армянская АЭС - единственная на Южном Кавказе атомная электростанция, вырабатывает около 30% всей производимой в Армении электроэнергии. Недостатком с точки зрения безопасности является размещение АрмАЭС, так как она находится в высокогорье и при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для аварийного охлаждения активной зоны реактора, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке "Армянская (Мецаморская) АЭС".

"Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть Армянскую атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности", - цитирует Лоренца NEWS.am.

Это заявление он сделал 30 января в рамках пятого заседания подкомитета Армения – ЕС по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климата и гражданской обороны.

При этом Дирк Лоренц отметил, что Евросоюз понимает и учитывает то, что для Армении важен вопрос энергетической безопасности. "После трагических событий на Фукусиме (атомная станция в Японии. - Прим. "Кавказского узла") мы провели стресс-тесты атомных станций, находящихся в Евросоюзе, тест также был осуществлен и в Армении. И сейчас важно претворить в жизнь результаты этих тестов, то есть сделать все для повышения уровня безопасности на АЭС", - подчеркнул заместитель руководителя отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий.

24 ноября 2017 года Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом и стала единственной страной ЕАЭС, заключившей с ЕС соглашение такого рода.

В рамках соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Ереван обязался привести свои нормативные акты в соответствие со стандартами Евросоюза. Это касается и ядерной безопасности: вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС — ключевая цель в сотрудничестве ЕС с Арменией, со ссылкой на представителя Европейской службы внешних связей сообщает сегодня "Коммерсант".

При этом власти Армении отметили, что АЭС в итоге должна быть закрыта. "Никто не питает иллюзий, что станция может работать вечно", - цитирует слова замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айка Арутюняна, сказанные на заседании "Sputnik-Армения".

Однако, по данным издания, графика закрытия АЭС пока нет.