Подозреваемый в поджоге Рутульской администрации отпущен домой

27 января 2018, 13:46

Защита жителя Рутульского района Сулеймана Гусейнова добилась смягчения меры пресечения для него, молодой человек помещен под домашний арест.

"Кавказский узел" писал, что жители села Рутул в Дагестане в начале ноября были задержаны по делу о поджоге здания райадминистрации, сгоревшего в ночь на 14 сентября 2017 года. Их родственники заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны.

Подозреваемыми по делу проходят Сулейман Гусейнов, Мурадин Эминов, Эфенди Алимов и Аким Кулиев. 29 декабря суд продлил срок ареста Гусейнова, Эминова и Алимова до 3 февраля. Аким Кулиев, который пожаловался на пытки и в ноябре ранил себя в живот в изоляторе, был переведен под домашний арест ранее.

Суд в Дагестане 26 января смягчил меру пресечения для Сулеймана Гусейнова, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.

Решение было принято по апелляции адвоката, который обжаловал решение Советского райсуда Махачкалы о продлении ареста, сообщило со ссылкой на родственников обвиняемого издание "Кавказ.Реалии".

Мать Сулеймаана Гусейнова Фарида Гусейнова ранее заявила, что ее сына намеренно оговорили. По словам женщины, силовикам сразу после пожара в здании администрации было известно, что молодой человек в ночь предположительного поджога находился дома, что доказывают и записи с камер видеонаблюдения.

На записи с двух камер наружного наблюдения видно, что 14 сентября 2017 года с 00.57 (время указано на видео) до 01.12 Сулейман Гусейнов в компании двух молодых людей стоял перед воротами дома. Парни о чем-то разговаривали, после чего Сулейман зашел домой и больше не выходил из него, а пожар случился только в 02.00 ночи, рассказала Фарида Гусейнова. Отец Сулеймана, местный следователь, в 02.30 был срочно вызван на пожар, и приехавшие за ним домой полицейские видели находившегося дома Сулеймана, говорится в материале OC Media от 25 ноября 2017 года.

Родственники другого подозреваемого, Акима Кулиева, ранее сообщили "Кавказскому узлу", что его преследование организовал высокопоставленный силовик, желавший выслужиться перед начальством.

Мать Эфенди Алимова рассказала, что ее сына под пытками заставили оговорить себя и остальных подозреваемых - Гусейнова, Кулиева и Эминова. Алимов был вынужден заявить, будто они втроем подожгли здание, пока он сам караулил. Впоследствии Алимов решил отказаться от своих показаний и его вновь пытали, заявила женщина "Кавказскому узлу" 29 декабря.

Информация о пытках в отношении Акима Кулиева распространилась 25 ноября - российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов написал, что его друг подозревается в поджоге здания районной администрации в Дагестане и подвергается пыткам, из-за которых он "вскрыл свой живот". Видеозапись нанесения Акимом Кулиевым себе увечий в СИЗО была размещена 30 ноября на канале издания РИА "Дербент" на сервисе YouTube - на ней Кулиев стоит спиной к камере, видно, что он несколько раз проводит рукой в районе живота. После этого он поворачивается к камере, и видно, что его живот в крови.