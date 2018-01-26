Генпрокуратура Азербайджана вынесла предупреждение автору интервью с Мехманом Алиевым

26 января 2018, 23:57

Главный редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналлы предупрежден Генпрокуратурой о недопустимости злоупотребления СМИ. Журналист сообщил, что главной причиной вызова в прокуратуру стало его интервью с директором агентства Turan Мехманом Алиевым, в котором критиковалась информационная политика властей.

По данным прокурорской проверки, издание намеренно вводило читателей в заблуждение, распространяя материалы, "не обоснованные конкретными фактами, бросающие тень на деятельность должностных лиц и представляемых ими государственных органов".

Зейналлы официально предупрежден о том, что за продолжение своей деятельности может быть привлечен к уголовной ответственности, говорится на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

Зейналлы назвал причиной вызова в прокуратуру интервью с Мехманом Алиевым

В сообщении Генпрокуратуры не уточняется, о каких именно журналистских материалах и должностных лицах идет речь. По словам самого Аваза Зейналлы, первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов, который провел с ним "профилактическую беседу", предъявил журналисту претензии в связи с постами в Facebook, опубликованными в конце 2017 года. Там критиковались аресты журналистов Афгана Садыгова, Азиза Оруджева и Афгана Мухтарлы, пояснил Зейналов корреспонденту "Кавказского узла".

"Но, на самом деле, на мой взгляд, главной причиной вызова было интервью с директором агентства Turan Мехманом Алиевым. Мне сказали, что такими интервью я ввожу в заблуждение общественность", - сказал Аваз Зейналлы.

Директор агентства Turan Мехман Алиев был задержан 24 августа 2017 года по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Сам Алиев обвинения отверг. 2 ноября 2017 года дело было прекращено. Алиев связал это с поддержкой агентства внутри страны и за рубежом - со стороны Совет Европы, Госдепа США, международных организаций Human Rights House Foundation и "Репортеры без границ".

Видео и текст интервью с Мехманом Алиевым были опубликованы вчера, 25 января, отметил Зейналлы. "Мы от себя ничего не добавили. Мехман Алиев говорил о проблемах СМИ, причинах его ареста", - сообщил журналист. Он отметил, что Мехман Алиев назвал лиц, которых считает инициаторами своего ареста. "В целом он критиковал информационную политику государства", - добавил Зейналлы.

По словам Аваза Зейналлы, предупреждение Генпрокуратуры было предъявлено ему в письменном виде, но подписывать бумагу он отказался. "Это не что иное, как вмешательство в журналистскую деятельность. Я считаю, что делаю то, что полагается журналисту – представляю различные мнения по вопросам, вызывающим общественный интерес", - заявил Зейналлы. Он подчеркнул, что такие вещи, как предупреждение Генпрокуратуры, не вынудят его отказаться от профессиональной деятельности.

Мехман Алиев заявил о подконтрольности азербайджанских СМИ государству

Сам директор Turan Мехман Алиев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что знает о тех, кто инициировал его арест, из заслуживающих доверия источников. Уголовное преследование Мехмана Алиева, по его мнению, началось после разоблачения информационной политики властей.

"Медиа оказались под тотальным контролем ряда лиц администрации президента. Финансирование СМИ государством осуществляется как в нелегальной форме, так и официально через Государственный Фонд содействия развития СМИ, дарениями бесплатных квартир для самых лояльных. Бенефициарами официальной и нелегальной государственной финансовой помощи являются, главным образом, СМИ, лояльные лично кураторам СМИ", - считает Мехман Алиев.

Он отметил, что в этих условиях азербайджанские СМИ, превратившись в средство пропаганды, стали меньше влиять на общественное мнение, перестали выполнять функцию общественного контроля. Читатель, по словам Алиева, ушел "в альтернативные информационные сообщества, зарубежные информационные миры". "Сегодня общенациональные телеканалы смотрят не более 20% населения", - заявил Мехман Алиев "Кавказскому узлу".

Вопрос об аресте Мехмана Алиева не обсуждался с главой государства, заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. "Утверждения Мехмана Алиева в корне неправильны и преследуют цели очернения информационной политики государства и моей репутации как лица, ответственного за эту сферу", - сказал Гасанов.

По его мнению, ситуация со свободой слова в Азербайджане не является уникальной. "Пусть он покажет мне страну, где государство не пытается управлять медиа и отпускает их на самотек", - сказал Гасанов, отвечая Мехману Алиеву, говорится на сайте Мusavat.com.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".