25 января 2018, 14:23

Один пострадавший при взрыве на стройке в Грузии остается в больнице

Двое из трех строителей, пострадавших при взрыве в железнодорожном тоннеле в Грузии, выписаны из больницы. Компания-работодатель согласилась выплачивать им зарплату до полного выздоровления, сообщил сегодня представитель профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", 22 января трое рабочих были госпитализированы после взрыва в строящемся железнодорожном тоннеле в селе Бежатубани Харагаульского района. На объекте часто не соблюдаются правила безопасности, констатировал профсоюз железнодорожников.

Строительство тоннеля в Харагаули ведет компания "23-е бюро Китайской железной дороги", выигравшая международный тендер. По данным "Нового профсоюза железнодорожников", на стройке работают "в чрезвычайно тяжелых условиях" 120 рабочих из Китая и Грузии. 29 июля 2017 года два человека получили травмы при обрушении строящегося тоннеля у села Анеула.

Состояние одного из рабочих - Давида Мелкадзе, который получил травму головы при взрыве, удовлетворительное, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Нового профсоюза железнодорожников" Виталий Гиоргадзе.

"Мелкадзе находится в Тбилиси в больнице, и его уже перевели после операции из реанимации в палату. Двое других раненных при взрыве выписаны из больницы в Хашури", - рассказал глава профсоюза.

По его словам, руководство компании "23-е бюро Китайской железной дороги" согласилось оплатить все расходы на лечение пострадавших и выплачивать им зарплату до их полной реабилитации.

В ближайшие 10 дней инспекторы безопасности труда профсоюзов Грузии изучат стройку, на которой произошел взрыв. Представители китайской компании при этом согласились устранить нарушения норм безопасности, которые найдет инспекция, пишут сегодня "Новости-Грузия".

Народный защитник Грузии призвал парламент Грузии ускорить рассмотрение законопроекта о безопасности труда и "принять эффективные меры для защиты жизни и здоровья сотрудников", сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель офиса Народного защитника.

Напомним, что проект закона о безопасности труда был инициирован парламентом Грузии 1 июня 2017 года. Его рассмотрение задерживается, сообщила 22 января представитель НПО "Центр обучения и мониторинга прав человека" Тамта Микеладзе.

Примечание:

"Пользователи соцсетей сообщили о заторах на границе России и Грузии", "Тоннель Квишхети – Зваре открыт в Грузии", "Экономисты озвучили проблемы строительства железной дороги Баку - Тбилиси - Карс".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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