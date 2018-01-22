Трое рабочих пострадали на стройке тоннеля в Грузии

22 января 2018, 15:01

При взрыве в строящемся железнодорожном тоннеле в Харагаульском районе Грузии сегодня получили травмы три человека. На объекте часто не соблюдаются правила безопасности, констатировал профсоюз железнодорожников.

По данным "Нового профсоюза железнодорожников", взрыв на месте строительстве тоннеля в селе Бежатубани Харагаульского района произошел сегодня днем. Одного из трех пострадавших направили в тбилисскую клинику, еще два человека помещены в клиники города Хашури, которые находятся ближе к месту взрыва, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель профсоюза Виталий Гиоргадзе.

По данным телекомпании "Рустави 2", сегодняшний взрыв был произведен строителями для прохождения вглубь туннеля, но сила взрыва была рассчитана неточно. Глава сакребуло села Бежатубани Спартак Лацабидзе пояснил сегодня в эфире телекомпании, что нарушения мер безопасности на этой стройке нередки, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам представителя МВД Грузии, в связи со взрывом возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, которая предусматривает до двух лет лишения свободы, сообщает "Новости-Грузия".

Рабочие проводили акции протеста из-за нарушений на стройке

Виталий Гиоргадзе уточнил, что на этой стройке работают "в чрезвычайно тяжелых условиях" 120 рабочих. "Половина из них китайцы , половина грузины", - пояснил он.

По его словам, рабочие на стройке получают травмы из-за несоблюдения правил безопасности. "Два месяца назад один рабочий получил серьезнейшую травму, но компания «23-е бюро Китайской железной дороги» не выплатила ему компенсацию. Сейчас юристы профсоюзов добиваются в суде выплаты ему компенсации. Из-за несоблюдения правил безопасности рабочие часто получают удары током", - сообщил глава профсоюза.

Строительством железнодорожного тоннеля в Харагаули занимается компания из Китая, выигравшая международный тендер. 29 июля 2017 года при обрушении строящегося тоннеля у села Анеула получили травмы два человека.

Кроме того, гражданам Грузии, работающим на стройке, "не выплачивают компенсацию за бюллетени, не дают отпускные, хотя это закреплено в грузинском законодательстве", а также задерживают зарплату, рассказал Виталий Гиоргадзе.

17-18 января около 60 рабочих, занятых в строительстве туннеля, проводили акции протеста в связи с нарушением норм безопасности труда, напомнил он.

По его словам, профсоюзы готовы защищать права всех строителей тоннеля. "Как видно, у китайцев на строительстве положение еще хуже, чем у грузин. Но они не показывают профсоюзам свои контракты и не жалуются. Если бы китайцы обратились к профсоюзам, то мы бы им помогли", - сказал глава профсоюза.

Контракт с инвестором строительства не оговаривает права рабочих

В контракте, который "Грузинские железные дороги" заключили с компанией «23-е бюро Китайской железной дороги», оговорены сроки и условия строительства тоннеля, но ничего не сказано о правах рабочих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава департамента по связям с общественностью "Грузинских железных дорог" Дачи Чагурия.

"Для того чтобы следить за соблюдением прав рабочих в Грузии, есть другие компетентные органы. Мы ничего не можем сделать", - сказал он.

Представители компании «23-е бюро Китайской железной дороги» оказались недоступными для комментариев.

Проект закона о безопасности труда был инициирован парламентом Грузии 1 июня 2017 года, но его рассмотрение задерживается, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" представитель НПО «Центр обучения и мониторинга прав человека» Тамта Микеладзе.

По ее словам, НПО призывает парламент и правительство "возобновить интенсивную работу над законопроектом". "Проект закона был положительно оценен гражданскими группами", - уточнила она.