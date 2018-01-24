24 января 2018, 17:45

Двое ростовских экологов осуждены по делу о нападении на полицейских

Суд в Ростове-на-Дону признал активистов "Зеленого союза" Романа и Владимира Мильченко виновными в нападении на полицейских и приговорил каждого из них к году колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", представитель организации "Зеленый союз" Роман Мильченко и его брат в ноябре 2015 года были заподозрены в нападении на правоохранителей. По версии следствия, в ходе инцидента в одном из садоводческих товариществ, расположенных в районе Ростовского моря, братья несколько раз ударили полицейских.

Роман и Владимир Мильченко были задержаны 10 октября, накануне анонсированного в соцсетях несанкционированного митинга против горящей свалки на Ростовском море. Сами братья Мильченко утверждали, что не имели никакого отношения к акции протеста и были избиты полицейскими.

Суд Ворошиловского района Ростова-на-Дону вынес решение по делу  братьев-близнецов Романа и Владимира Мильченко сегодня, 24 января. Суд признал братьев виновными в избиении сотрудников полиции.

Братьев Мильченко судили по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд приговорил братьев к году колонии-поселения каждого, сообщает ростовское издание “Панорама”.

Владимир Мильченко назвал решение суда необоснованным. “О имеющихся у нас телесных повреждениях суд вообще в приговоре "забыл" указать. Судья вообще о многом "забыл" указать, это и показания допрошенных экспертов и многое другое”, - написал сегодня Мильченко на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения Владимира Мильченко в Facebook. Фото: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=911796485668945&id=100005158060287

В свою очередь Роман Мильченко ранее рассказывал, что сотрудники полиции приехали к нему домой, сочтя его организатором несогласованной акции против свалки у Ростовского моря, и избили его, требуя объяснений, а затем продержали его и вступившегося за него брата два дня под арестом.

Обвинения в нападении на сотрудников полиции, как и предположения об организации несогласованного митинга, он категорически опровергал, отмечается в материале, размещенном сегодня на сайте правозащитного медиапроекта “ОВД-инфо”.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ростовчанин задержан после нападения на участкового", "Суд обязал мэрию Ростова-на-Дону ликвидировать незаконные свалки", "Жители Новочеркасска готовят митинг против вырубки деревьев ради строительства детсадов".

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