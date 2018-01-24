Власти Нагорного Карабаха продлили программу поддержки жителей приграничных сел

24 января 2018, 03:31

Власти Нагорного Карабаха продлили программу субсидирования тарифов на электричество и газ для жителей северных приграничных сел. Местные жители назвали программу субсидирования большой поддержкой. Кроме того, в приграничных населенных пунктах идет строительство убежищ на случай обстрелов.

Как писал "Кавказский узел", программа субсидий, которая покрывает лишние расходы на электроэнергию для населения, действует в Нагорном Карабахе с 2015 до 2018 года. В ноябре 2017 года стало известно, что власти Нагорного Карабаха продлили программу субсидирования тарифов на электричество.

Власти Нагорного Карабаха ведут строительство убежищ в приграничных населенных пунктах на севере непризнанной республики и продолжат программу частичного субсидирования тарифов на электроэнергию и газ для жителей приграничных сел Мартакертского района, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в карабахском правительстве 22 января.

После апрельской войны в 2016 году жители северных приграничных районов Нагорного Карабаха были освобождены от выплат за электроэнергию и газ, сообщил советник государственного министра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"С 2017 года началась программа частичного субсидирования тарифов на электроэнергию и газ для жителей сел Талиш, Матагис, Тонашен. В 2018 году принято решение продолжить программу для того, чтобы облегчить социальный груз для этих семей. Несмотря на то, что на границе ситуация остается нестабильной, жители этих сел не уезжают оттуда", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бегларян.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Кроме того, по его словам, в прошлом году особое внимание было уделено сфере гражданской обороны, так как эти населенные пункты объявлены зоной риска. В частности, в населенных пунктах северной части Нагорного Карабаха построены убежища, и стали более безопасными дороги.

В 2017 году в рамках программ гражданской обороны на северной части страны бюджетом было выделено 80 миллион драмов (более 160 тысяч долларов), сообщил на пресс-конференции 22 января в Степанакерте министр градостроительства Нагорного Карабаха Карен Шахраманян.

"Город Мартакерт и село Матагис расположены близко от границы. В Мартакерте в некоторых общественных зданиях были убежища, но в 2017 году построены еще три новых убежища, и теперь их вместимость уже соответствует количеству жителей. Школа и жилые здания Матагиса обеспечены убежищем. Там построено еще одно убежище, а в 2018 году предусмотрено строительство еще одного", - рассказал после пресс-конференции корреспонденту "Кавказского узла" Шахраманян.

Министр также отметил, что во всех строениях, которые сейчас строятся в селе Талиш, в обязательном порядке предусмотрены убежища. По его словам, в Талише построено 17 новых домов для семей, которые заявили, что хотят вернуться в родное село.

Село Талиш, расположенное в Мартакертском районе Нагорного Карабаха, до обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года находилось в трех километрах от линии соприкосновения войск. В настоящее время расстояние между селом и линией соприкосновения войск составляет порядка одного километра. В течение апреля 2016 года Талиш подвергался артобстрелам, были разрушены школа, детский сад, больница, здание администрации, два Дома торжеств и более 30% жилого фонда. В декабре 2016 года в селе были восстановлены электросети и водоснабжение.

Шахраманян подметил, что в конце прошлого года принято заявления еще от десяти семей, и началось строительство или реконструкция их домов, а с начала этого года прием заявок от семей, желающих вернутся в Талиш, продолжается.

"В Талише восстановлена вся инфраструктура, приведены в порядок и посредством земляных барьеров и других методов обезопасены дороги. На сегодня завершается строительство общинного центра, Дома торжеств, объектов общественного значения. Начато строительство школы и детсада, где также предусмотрены убежища, идет благоустройство улиц. Все это - первый этап строительства Талиша, который будет завершено 1 сентября 2018 года", - заявил Шахраманян.

Он добавил, что "на восстановление Талиша всеармянским фондом "Айастан" выделено более 890 млн драмов".

Фонд "Айастан" (Армения) действует с марта 1992 года. У фонда 25 филиалов в 22 странах мира. Фонд занимается сооружением дорог в районных центрах, строительством образовательных и медицинских центров, жилых домов, сбором средств на развитие инфраструктуры в Армении и Нагорном Карабахе.

Эвакуированные жители Талиша сейчас проживают в поселении Алашан, в других частях Нагорного Карабаха, а также в Армении, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общины Талиш Вилен Петросян.

По его словам, талишцам нравятся новые дома, и те из семей, которые проживают в Алашане, а также некоторые семьи, уехавшие в Армению, хотят вернуться в родное село.

"До 2 апреля 2016 года в Талише проживали 125 семей или постоянно прописанных более 500 человек. Сейчас в Алашане проживают 45 семей или 180 талишцев, порядка 15 мужчин проживают в самом Талише, остальные в разных населенных пунктах Арцаха (Нагорного Карабаха) или за пределами нашей республики", - уточнил Петросян.

619 семей жителей приграничных сел Нагорного Карабаха пользуются социальной поддержкой

Программа частичного субсидирования тарифов на электроэнергию и газ для жителей приграничных сел Талиш, Матагис и Тонашен Мартакертского района стартовала в начале 2017 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Фонда социальных программ Нагорного Карабаха Марат Асратян.

В Нагорном Карабахе для населения тарифы на электроэнергию составляет 25 драмов за 1 Квт/час и 139 драмов – за 1 кубометр газа (1 доллар США – 480 драмов).

"Правительство приняло решение, что в 2018 году и в последующие годы продолжит субсидирование для жителей северных приграничных сел. Каждому члену семьи субсидируется ежемесячно 60 киловатт электроэнергии и 10 кубометров газа. Это 619 семей в селах Талиш, Матагис и Тонашен", - рассказал директор фонда.

Он отметил, что "списки ежемесячно обновляются, если в селе появляются новое жители или в семье рождается ребенок".

После апрельской войны решением правительства все семьи села Матагис участвуют в программе субсидирования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор местной школы Гегам Агаджанян.

"После апрельской войны от нас не требовали выплат за электроэнергию и газ, и мы не платили. С мая 2017 года нас присоединили к программе субсидирования. Это хорошая программа для жителей приграничных сел. Для многих это большая поддержка. Некоторые семьи вообще не платят за электричество, потому что, как сельские жители, пользуются дровами", - сказал Агаджанян.

Он добавил, что "после апрельской войны жители села по сей день также освобождены от налогов за скот и за земельные участки".

Агаджанян отметил, что в здании школы села Матагис, в новых домах и зданиях были убежища, где во время артиллерийских обстрелов прятались люди. По его словам, в новых убежищах смогут быстро прятаться жители частных домов, построенных еще в советские времена.

Марине Петросян проживает в одном из многоквартирных домов в селе Матагис. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее семье четыре человека, и ежемесячно за электричество они выплачивают почти 25% семейного бюджета. Она считает, что жители приграничных сел должны быть полностью освобождены от всех выплат.

Уборщица школы села Матагис, вдова Арзик Хачатрян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья круглый год использует дрова и печь-буржуйку.

"Отопление, готовка, стирка – все мы делаем на дровах. Электричество мы используем очень мало. Я даже не знаю, сколько мы используем, потому что за электричество не платим. Зато покупаем круглый год дрова. У меня маленькие внуки, а дом одноэтажный, потому нам приходится начинать отопительный сезон с октября до мая месяца – это более 250 тысяч драмов (около 520 долларов)", - рассказала женщина. Она также добавила, что была бы не против, если бы государство субсидировало и траты на покупку дров.