Участники шествия в Москве потребовали прекратить преследование правозащитников

20 января 2018, 02:12

В ежегодном шествии в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, прошедшем в Москве, приняло участие больше человек, чем рассчитывали организаторы, а сама акция объединила людей разных возрастов и социальных слоев. Среди антифашистских плакатов были и плакаты с требованием прекратить репрессии против правозащитников, освободить главу грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" сообщал, что в организованном в годовщину убийства Маркелова и Бабуровой шествии, по оценке московских полицейских, приняли участие более 500 человек.

Адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова.

На акцию пришло больше участников, чем ожидали организаторы

Начало акции было запланировано на 19:00 мск. К этому времени все желающие должны были собраться в центре столицы в Новопушкинском сквере, однако начало мероприятия было отложено. Чтобы попасть в сквер, необходимо было пройти через металлоискатели. Рамок было пять штук, но пропускная способность была низкая: каждого человека полностью ощупывал полицейский, проверял карманы и сумки. Для женщин вход был отдельный.

Корреспондент "Кавказского узла" простоял в очереди около 15 минут, после чего вошел внутрь огороженной железным переносным забором площади. Полицейские стояли по периметру сквера через метр друг от друга. Часть из них была экипирована бронежилетами, касками и дубинками; другие правоохранители не имели никак спецсредств.

Несколько человек стояли с антифашистскими плакатами: "Фашизм - злобная личина криминала", "Национализм - опасность и угроза для свободы, равенства, братства". Один из митингующих рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что изучает историю политических репрессий в России и в качестве слушателя часто приходит на суды над гражданскими активистами, политическими деятелями и правозащитниками, в частности, мужчина приходил на заседания по делу "Кадыров против Орлова". "Маркелов - это тот человек, с которым мне не суждено встретиться. Маркелов для меня - это что-то несостоявшееся в жизни. Сейчас идет нарушение прав человека в Чечне - регионе очень обособленном", - рассказал мужчина.

В это время пикетчики стали выкрикивать лозунги "Нет фашизму всех мастей - от подворотен до властей!", "Свобода, равенство, братство!", "Мир цветной, а не коричневый!", "Свободу политзаключенным!" Митингующим вторил барабан, толпу «заводила» хрупкая девушка с мегафоном. Многочисленные полицейские не реагировали - казалось, они не замечали ни рупора, ни толпы.

Около 20:00 многочисленные фотографы заняли места перед толпой, находящиеся в первых рядах держали плакат «Вперед, рабочий класс! Труд, солидарность, антифашизм!» Приготовились телевизионщики, направив объективны камер в людей.

Перед митингующими встал один из организаторов шествия, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Легкий жестом руки он дал знак, что пора двигаться.

Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по его ощущениям акция памяти Маркелова и Бабуриной ничем не отличается от тех, которые проходили в прошлые годы. "Я рад тому, что митинг похож на те, которые были ранее. Я счастлив, что есть такая традиция. Это одна из самых энергичных акций, в которых я участвую", - рассказал Пономарев.

«Убийство Маркелова имело две версии: либо это было сделано из-за защиты им чеченцев, либо из-за защиты семей убитых антифашистов. Тогда мы не знали, какая версия правдоподобнее», - сказал Пономарев, добавив, что убийцы были найдены и осуждены, но заказчики убийства остались неизвестны. По его мнению, осужденные за убийство были связаны с властями.

В мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании "Боевой организации русских националистов" (БОРН, организация признана в России экстремистской и запрещена). 21 апреля 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники БОРН Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

«Власть, надо сказать, сама испугалась своих боевиков - был разгромлен БОРН. Впрочем, они не уничтожены, они дремлют; ксенофобия поддерживается властью и может принять политический характер", - заявил исполнительный директор движения «За права человека».

Он охарактеризовал Маркелова как "талантливого, успешного, молодого адвоката, политического деятеля, который смог бы со временем стать лидером левого движения".

"Сегодняшняя акция важна как память. Люди погибли во имя общественных целей, это герои, и о них нужно помнить", - считает Пономарев.

Участники шествия выступили в защиту Оюба Титиева

Среди митингующих был женщина с плакатом "Свободу Оюбу Титиеву. Оставьте в покое "Мемориал".

11 января суд постановил заключить главу грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева под стражу на два месяца по обвинению в хранении марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Оюб Титиев рассказал адвокату, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз. 17 января в офисе ПЦ "Мемориал" в Ингушетии произошел пожар. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, офис был подожжен двумя неизвестными. Члена совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов заявил, что нападение на офис правозащитного центра в Ингушетии и давление на отделение "Мемориала" в Чечне связаны между собой.

По словам участницы шествия, она не правозащитница, не имеет никаких контактов с правозащитным центром, у нее нет родных на Северном Кавказе, однако она пристально следит за историей Титиева.

"Я слежу за жизнью "Мемориала" еще начиная с Натальи Эстемировой и Анны Политковской. Очевидно, что сейчас в Чечне идет зачистка последних островков свободы. Это делается так грубо и неприкрыто, что... Мне очень больно от того, как поступают с Титиевым в Чечне. Его преследуют в отместку за добрые дела, помощь людям", - рассказала женщина.

По ее мнению, поджог офиса "Мемориала" в Ингушетии и преследование Оюба Титиева - это звенья одной цепи. «Цель - выдавить правозащитников с Северного Кавказа. Любое цивилизованное государство постеснялось бы иметь такого лидера, как Рамзан Кадыров", - рассказал женщина.

Она рассказала, что во Вторую мировую войну у нее погибли девять родственников. "Мы боролись с фашизмом, а посмотрите, как полиция грубо обыскивала митингующих, антифашистов? Против кого она борется? Осталось очень мало островков гласности, где можно об этом заявить", - рассказала женщина.

Среди шествующих оказался еще один человек, поддерживающий Титиева. Мужчина шел с портретом правозащитника без каких-либо подписей.

"Я пристально слежу за судьбой Оюба - черпаю информацию из газет. Лично с Титиевым не знаком", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции.

"Ситуация вокруг Титиева ужасная. Кстати, эту фотографию дали мне друзья по антивоенному комитету, который существовал во время второй чеченской войны. Я, конечно, удручен. Очевидно, преследование правозащитника носит антиконституционный, антиправовой характер", - рассказал мужчина.

По его мнению, поджог офиса "Мемориала" в Ингушетии был осуществлен по приказу лиц, близких к руководству чеченских властей.

Акция объединила людей разных поколений

Тем временем, митингующие подошли к Никитскому бульвару. На протяжении всего пути толпу сопровождали автозаки. Здесь произошло задержание, свидетелем которого стал корреспонденту "Кавказского узла". Неизвестного мужчину трое ОМОНовцев грубо затолкали в автобус. Толпа отреагировала дружным криком "Позор!".

Среди участников акции были и пожилые почтенные люди с тросточками, и молодые люди с лихо подвернутыми джинсами, и женщины в шубах в обуви на каблуках, и молодые девчонки, еще школьницы.

"Приятно, что люди разные. Мы охватили все сословия. Пусть здесь не миллион человек, зато очевидно, что антифашисты, защитники прав и свобод людей есть везде", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" девушка с короткими розовыми волосами и сережкою в носу.

Девушка убеждена, что расследование убийства Маркелова и Бабуровой не доведено до конца.

"Уши торчат из Кремля, но схватить за них невозможно. Они как будто маслом намазаны - все время вылетают из рук. Наверное, и руки такие же, в масле. Или крови", - метафорично прокомментировала собеседница.

К 21:20 пикетчики достигли конечно точки шествия - места убийства на Пречистенке. Тут узко, поэтому толпа растянулась в длинную очередь. В арке был зажжены свечи, было много цветов. Кто-то плакал, кто-то тихо клал гвоздики и смотрел на портреты.

На этом акция была закончена.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой рассказывается об обстоятельствах преступления, а также приведены хроника и результаты расследования. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещены биографии Станислава Маркелова и Юрия Буданова.