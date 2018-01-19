Акция памяти Маркелова и Бабуровой в Москве. 19 января 2018 года. Фото Олега Краснова для "Кавказского узла".

19 января 2018, 22:30

Задержан один из участников шествия в память о Маркелове и Бабуровой

Позднее, чем планировалось, завершилась ежегодная акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой. Корреспондент "Кавказского узла" стал свидетелем задержания одного из участников шествия.

"Кавказский узел" сообщал, что в сегодняшнем шествии памяти Маркелова и Бабуровой, по оценке московских правоохранителей, приняли участие более 500 человек. Шествие – это повод привлечь внимание к проблемам, против которых боролись Маркелов и Бабурова, сообщила "Кавказскому узлу" коллега Бабуровой по работе в "Новой газете" Надежда Прусенкова.

Адвокат Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы экс-полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова.

Традиционное шествие, начавшееся в Москве на Новопушкинском сквере, завершилось на Пречистенке, где были убиты адвокат и журналистка.

Планировалось, что акция завершится в 21.00 мск, но люди продолжали возлагать цветы и позже. Это связано с тем, что мероприятие началось не в 19.00 мск, а с часовым опозданием, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции.

В ходе акции на Никитском бульваре был задержан мужчина. Полиция отказалась объяснить причину задержания.

Отметим, что год назад были задержаны семь участников шествия памяти Маркелова и Бабуровой.

В мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании "Боевой организации русских националистов" (БОРН, организация признана в России экстремистской и запрещена). 21 апреля 2015 года к длительным срокам были приговорены предполагаемые участники БОРН Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, также обвиненные в причастности к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года получил пожизненный срок Илья Горячев, под руководством которого, как считает следствие, было совершено нападение на адвоката.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой рассказывается об обстоятельствах преступления, а также приведены хроника и результаты расследования. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" размещены биографии Станислава Маркелова и Юрия Буданова.

Примечание:

"Возложением цветов в Москве активисты почтили память Маркелова и Бабуровой", "Илья Горячев опроверг на допросе в суде свою причастность к БОРН", "Подсудимый по делу БОРН признал свою вину по четырем эпизодам".

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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