Дело Бегидова передано в прокуратуру

19 января 2018, 16:33

Следствие передало в прокуратуру новое дело против Альберта Бегидова, отсидевшего 12 лет по обвинению в нападении на Нальчик. Движение "За права человека" попросило прокурора не утверждать обвинение и вернуть дело на дорасследование.

Как сообщал "Кавказский узел", в отношении Альберта Бегидова за две недели до его освобождения из красноярской колонии было возбуждено новое уголовное дело. Бегидов заподозрен в применении насилия к сотруднику колонии, сообщил 7 ноября 2017 года ПЦ "Мемориал". По данным правозащитников, он не признает себя виновным и связывает новое уголовное преследование с отказом остаться в колонии на время чемпионата мира по футболу. Бегидова должны были освободить 12 ноября, но за три дня до этого суд принял решение о его аресте, сообщила мать заключенного.



По словам Альберта Бегидова, инцидент в бане произошел 25 октября. Помывшись, он ждал конвоира, но заглянувший к нему сотрудник колонии велел не закрывать воду и ждать. Через несколько минут другой сотрудник в звании капитана зашел и спросил с расстояния метра или полутора, закончил ли он мыться. Бегидов ответил, что готов идти, капитан спокойно повернулся и ушел примерно на 20 минут, а потом в баню вбежали пять или шесть сотрудников. Один из них спросил у Бегидова, что случилось, и он ответил, что ждет возвращения в камеру. Переглянувшись, сотрудники вышли в коридор, где были еще примерно десять силовиков. Только после этого на Бегидова надели наручники, говорится со слов заключенного в сообщении Правозащитного центра "Мемориал".

В связи с передачей дела Бегидова в прокуратуру общероссийское общественное движение "За права человека" попросило надзорное ведомство вернуть дело на дорасследование и удовлетворить соответствующие ходатайства защиты. Кроме того, движение попросило защитить права Бегидова омбудсмена Кировской области, где тот содержится под стражей. Бегидова регулярно отправляют в карцер по надуманным причинам, утверждают правозащитники. Медицинские документы, на основании которых возбуждено уголовное дело против Бегидова, могут быть подложными, считает его адвокат Тимур Идалов. По словам адвоката, справка о медосвидетельствовании потерпевшего не имеет регистрационного номера, в ней не указаны реквизиты больницы, не стоит личная печать хирурга. Кроме того, в разных документах травма потерпевшего указана как ссадина то левой, то правой голени, отметил Идалов. При этом полиция не ответила на заявление на защиты о фальсификации медицинских документов, сказал адвокат. Следствие отказалось провести следственный эксперимент, который мог бы доказать невозможность инцидента в реально имевшихся обстоятельствах, не поддержало предложение допросить обвиняемого на полиграфе. "Против допроса выступил потерпевший Прошкин, что выглядит крайне вызывающе", - говорится в заявлении ООД "За права человека". Кроме того, защите было отказано в ходатайстве о проведение видеотехнической экспертизы записей с видеокамер в колонии, сообщается сегодня на сайте правозащитной организации. Напомним, что в декабре 2014 года Верховный суд Кабардино-Балкарии признал подсудимого по делу о нападении на Нальчик Альберта Бегидова виновным и приговорил к 12 с половиной годам лишения свободы. В январе 2016 года суд апелляционной инстанции сократил ему срок до 12 лет и 1 месяца.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, отмечается опубликованном на "Кавказском узле" материале "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года". "Кавказский узел" также опубликовал доклад Правозащитного центра "Мемориал", приуроченный к оглашению приговора по делу о нападении на Нальчик.

Большинство осужденных утверждали, что были втянуты в события обманным путем. В январе 2016 года Верховный суд России отказался отменить пожизненные сроки пятерым фигурантам дела, приняв решение о смягчении приговора в отношении остальных осужденных. Материалы по этой теме "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".