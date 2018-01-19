Дело Бегидова передано в прокуратуру

В связи с передачей дела Бегидова в прокуратуру общероссийское общественное движение "За права человека" попросило надзорное ведомство вернуть дело на дорасследование и удовлетворить соответствующие ходатайства защиты.
Кроме того, движение попросило защитить права Бегидова омбудсмена Кировской области, где тот содержится под стражей. Бегидова регулярно отправляют в карцер по надуманным причинам, утверждают правозащитники.
Медицинские документы, на основании которых возбуждено уголовное дело против Бегидова, могут быть подложными, считает его адвокат Тимур Идалов. По словам адвоката, справка о медосвидетельствовании потерпевшего не имеет регистрационного номера, в ней не указаны реквизиты больницы, не стоит личная печать хирурга. Кроме того, в разных документах травма потерпевшего указана как ссадина то левой, то правой голени, отметил Идалов. При этом полиция не ответила на заявление на защиты о фальсификации медицинских документов, сказал адвокат.
Следствие отказалось провести следственный эксперимент, который мог бы доказать невозможность инцидента в реально имевшихся обстоятельствах, не поддержало предложение допросить обвиняемого на полиграфе. "Против допроса выступил потерпевший Прошкин, что выглядит крайне вызывающе", - говорится в заявлении ООД "За права человека". Кроме того, защите было отказано в ходатайстве о проведение видеотехнической экспертизы записей с видеокамер в колонии, сообщается сегодня на сайте правозащитной организации.
Напомним, что в декабре 2014 года Верховный суд Кабардино-Балкарии признал подсудимого по делу о нападении на Нальчик Альберта Бегидова виновным и приговорил к 12 с половиной годам лишения свободы. В январе 2016 года суд апелляционной инстанции сократил ему срок до 12 лет и 1 месяца.