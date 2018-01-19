Активисты призвали выйти на шествие в память о Маркелове и Бабуровой

19 января 2018, 02:21

Сегодняшнее шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой призвано привлечь внимание общественности к проблемам прав человека в России. В деле об убийстве Маркелова и Бабуровой спустя 9 лет остаются открытыми вопросы о связях исполнителей с властями, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

"Кавказский узел" информировал, что адвокат Маркелов был убит 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы полковника Юрия Буданова, осужденного в 2003 году по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В результате покушения погибла также журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова.

В мае 2011 года по обвинению в убийстве Маркелова и Бабуровой были осуждены Никита Тихонов и Евгения Хасис. 24 сентября 2014 года Тихонов был осужден также по обвинению в создании признанной в России экстремистским сообществом "Боевой организации русских националистов" (БОРН). 21 апреля 2015 года к крупным срокам были приговорены предполагаемые участники БОРН Максим Баклагин, Вячеслав Исаев и Михаил Волков, которым вменялась причастность к убийству Маркелова и Бабуровой. 24 июля 2015 года был пожизненно осужден Илья Горячев, под руководством которого, по версии следствия, было совершено нападение на Маркелова.

Мэрия Москвы согласовала на 19 января шествие памяти Маркелова и Бабуровой, которое пройдет от Тверского бульвара до улицы Пречистенки. Организаторы заявили до 500 участников акции, пишет со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы ТАСС.

Шествие является поводом привлечь внимание к проблемам, против которых боролись Маркелов и Бабурова, заявила корреспонденту "Кавказского узла" член комитета "19 января", коллега Бабуровой по работе в "Новой газете" Надежда Прусенкова.

"Ситуация не сильно изменилась, и то, с чем боролись Настя и Стас, никуда не делось. Все проблемы видоизменились, но при этом остались. Это грустный и мемориальный повод: уже девятая годовщина со дня гибели наших товарищей. Это также повод обратить внимание на существование этих проблем", - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что непосредственные исполнители убийства отбывают наказание, в целом осталось много вопросов, ответы на которые вряд ли удастся получить. "Среди членов банды БОРН есть один человек, который был причастен к убийству, но не был задержан. Были также другие фигуранты в деле об убийстве, но они не допрошены и не привлечены к уголовному делу. Также не будет выяснено, была ли связь с [властями]... Об этом очень много говорилось и были подозрения, но остались вне дела", - отметила Прусенкова.

Она рассказала, что работала вместе с Бабуровой в "Новой газете" и была знакома с Маркеловым, однако призналась, что по-настоящему почувствовала значимость этих людей после их смерти.

"Я, например, не знала, что она [Бабурова] писала совершенно невероятные стихи. Стас вообще был одним из первых, кто боролся против беззакония в Чечне... Дела людей, которые тогда имели смелость защищать свои права в чеченском суде, вел Станислав Маркелов. Я сейчас осознаю, каким мужественным человеком надо быть, чтобы заниматься всем этим", - сказала Прусенкова.

По делу об убийстве все еще остаются вопросы, требующие разъяснений, заявил "Кавказскому узлу" председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

"Точка в деле об убийстве Маркелова и Бабуровой отнюдь не поставлена, даже после пожизненного приговора Ильи Горячеву... Дело скорее запутано судебными процессами после задержания Горячева. Не раскрыто, каким именно образом Горячев был связан с [властями]... Вообще не дан ответ на вопрос, есть ли основания для подозрений о связи между администрацией и нацистской группировкой БОРН", - сказал Черкасов.

По его мнению, дело было запутано следствием и сейчас уже нет возможности получить ответы на все вопросы. "Дело против Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве Маркелова и Бабуровой, в целом было успешным. В дальнейшем было желание следствия изменить акцент в деле. Дело не получило достаточного внимания общественности, и поэтому стало возможно не раскрыть все подробности убийства... Сейчас нет надежд на то, что мы получим ответ на интересующие вопросы в рамках этого дела", - считает он.

В другой стране было бы проведено парламентское расследование, если бы прозвучали хоть какие-то подозрения о связях властей с нацистской группировкой, полагает правозащитник. "В нашем случае этого не произошло", - отметил он.

"Стас [Маркелов] был очень веселым человеком и очень твердым. Совмещал в себе профессионального адвоката, берущегося за очень сложные дела в Чечне, в Москве, и активиста-анархиста, пламенно выступающего на "левых" форумах. К проблемам Кавказа он подходил не только с сухой правовой позиции, он глубоко вникал в личные истории и дела, которыми занимался", - сказала "Кавказскому узлу" Варвара Пахоменко, которая была знакома с Маркеловым по работе на Кавказе во время работы в представительстве Международной кризисной группы в России.

По ее словам, шествие, запланированное на 19 января в Москве, в первую очередь является данью памяти погибшим коллегам, друзьям, активистам. "Но это еще и публичное заявление о проблеме - действиях радикальных националистов, преследовании... жителей Кавказа", - сказала она.

19 января акции памяти о Маркелове и Бабуровой пройдут не только в России, но и на Украине, отметила Пархоменко. "В тот же день на Михайловской площади Киева собираются люди, которые говорят и о преступлениях ультраправых в Украине. Это одно из немногих публичных проявлений солидарности гражданского общества России и Украины в условиях продолжающейся войны на Донбассе", - сказала она.

Несмотря на обвинительные приговоры в отношении людей, причастных к убийству Маркелова и Бабуровой, все еще остались вопросы о вероятных связях экстремисткой группы БОРН с представителями власти и о том, как эти отношения развивались, добавила она.

"Кавказский узел" в разделе "Справочник" подготовил справку "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", в которой опубликована информация об обстоятельствах преступления, а также приведены хроника и результаты расследования убийства. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Станислава Маркелова и Юрия Буданова.