Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего

18 января 2018, 15:15

Армянский солдат ранен в результате обстрела противника, заявил сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Кракове намечены переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. Эта встреча пройдет на фоне регулярных обвинений сторон конфликта в нарушении перемирия.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта в течение года не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении, армянский солдат получил ранение 17 января.

"Это произошло в Тавушской области. Приблизительно в 13:00 на позициях Коти-Баркекамаван в результате обстрела противника был ранен армянский солдат", - цитирует Ованнисяна "Новости-Армения".

По его словам, раненый Адибек Никоян находится в военном госпитале Мурацан, состояние здоровья военнослужащего стабильное, передает tert.am.

По данным на 14.40 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев по поводу заявления Арцруна Ованнисяна. При этом военное ведомство Азербайджана обвинило сегодня Армению в 126 случаях нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки.

"Кавказский узел" публикует материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".