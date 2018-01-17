Уроженец Чечни осужден по делу о резонансном убийстве в Невинномысске

17 января 2018, 20:22

Суд в Ставропольском крае приговорил Висхана Акаева к 14 годам колонии, признав его виновным в убийстве Николая Науменко, которое было совершено в Невинномысске более пяти лет назад и вызвало массовые протесты с участием националистов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 5 на 6 декабря 2012 года в Невинномысске ударом ножа в ходе конфликта у ночного клуба был убит 25-летний Николай Науменко. 11 апреля 2013 года по подозрению в хулиганстве был задержан один из участников инцидента, уроженец Чечни Магомед Акаев. Его брата, Висхана Акаева, объявили в розыск по подозрению в убийстве.

Магомед Акаев был осужден еще в сентябре 2013 года. Согласно приговору Невинномысского городского суда, он не давал знакомым Науменко вмешаться в драку с Висханом Акаевым, а после убийства вместе с братом избил еще одного человека. Магомеду Акаеву по ч. 2 ст. 213 (хулиганство) и п. "а" ч. 2 ст. 115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью) было назначено 4,5 года в колонии общего режима, со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края сообщил "КМВ-сити" 5 сентября 2013 года.

Висхан Акаев вплоть до мая 2017 года находился в международном розыске. Правоохранители задержали его на территории СКФО. Суд признал, что 6 декабря 2012 года Акаев в ходе конфликта с Науменко ранил его ножом в область паха, после чего тот скончался в больнице.

Подсудимый признан виновным по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору) и п. "а" ч. 2 ст. 115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Акаев приговорен к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил, говорится сегодня на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Комментариев от Висхана Акаева или его представителей относительно приговора суда не поступало.