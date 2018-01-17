Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"

17 января 2018, 19:04

Продлен арест обвиняемым по делу о стрельбе в кубанских полицейских

Суд в Краснодаре до 1 марта оставил под стражей четырех обвиняемых по делу о вооруженном нападении на сотрудников ДПС.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2017 года по подозрению в вооруженном нападении на полицейских были задержаны и арестованы три человека.

28 августа сотрудники ДПС на посту в Краснодаре остановили автомобиль, водитель которого при проверке документов открыл огонь и ранил одного из правоохранителей. Из машины выбежали двое мужчин, один из них был задержан сразу. Стрелявший успел сесть в машину. Уходя от погони, он попал в ДТП, но смог скрыться.

Октябрьский райсуд Краснодара продлил сегодня срок ареста Никите Медведеву, Дмитрию Карачкину и Владиславу Гмырю, задержанным после нападения на полицейских, а также бывшему сотруднику МВД Муковозу, который ранее находился в розыске. Все они останутся под стражей до 1 марта, сообщила прокуратура Краснодарского края.

По данным краевого следственного управления, фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на убийство, посягательстве на жизнь полицейских, применении в отношении одного из них насилия, неправомерном завладении автомобилем.

Еще четверо подозреваемых находятся в розыске, передает сегодня "Интерфакс".

Напомним, что один из арестованных, Владислав Гмырь, ранее возглавлял запрещенную судом в России и признанную экстремистской националистическую группировку "Пит Буль". В 2010 году он был осужден Советским районным судом Краснодара на шесть лет колонии строгого режима.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия и решений суда об аресте не поступало.

Примечание:

"В ДТП с участием полицейского на Кубани погибли три человека", "Глава станицы обстрелян в Краснодарском крае", "В Краснодарском крае полицейский подозревается в тяжелом ранении сослуживца".

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