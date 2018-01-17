Рудомахе предоставлена госзащита после нападения

17 января 2018, 05:48

Следствие удовлетворило ходатайство о предоставлении государственной защиты координатору "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрею Рудомахе, которому после избиения в Краснодаре поступили анонимные угрозы, сообщил его адвокат. Сам активист заявил о плохом самочувствии.

Как информировал "Кавказский узел", 28 декабря 2017 года неизвестные напали на координатора "ЭкоВахты" Андрея Рудомаху и его спутников. Рудомаха был госпитализирован. У экологов похитили компьютеры, фото- и видеокамеры и документы. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже. После нападения Рудомаха и его заместитель Дмитрий Шевченко сообщили о получении анонимок с угрозами. Адвокат потребовал приставить к Рудомахе личную охрану.

Андрей Рудомаха - один из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу", он руководит организацией с момента ее создания в 1997 году, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной на "Кавказском узле". После того как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.

Следствие удовлетворило ходатайство о предоставлении госзащиты Рудомахе, сообщил 16 января его адвокат Алексей Аванесян.

"Следователь удовлетворила ходатайство об обеспечении государственной защиты Андрею Рудомахе. Найти преступников... было бы дешевле и эффективнее. Посмотрим, насколько это защитит экологов от дальнейших угроз и агрессии", - написал Алексей Аванесян на своей странице в Facebook.

Адвокат отказался уточнить, какие именно меры госзащиты применены к Рудомахе. "Какие именно меры приняты в нашем случае, я не считаю возможным разглашать, так как преступники, избившие Андрея Рудомаху, еще не установлены", - цитирует Аванесяна "Коммерсант".

Он отметил, что российское законодательство предусматривает такие меры госзащиты, как личная охрана, выдача оружия и специальных средств оповещения об опасности ("тревожная кнопка"), временное помещение в безопасное место, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах, а также другие меры вплоть до смены личных данных.

Сам Андрей Рудомаха пожаловался на плохое самочувствие, отметив, что продолжает лечиться после нападения. "Самочувствие так себе: постоянно голова болит и продолжаю лечиться", - приводит слова активиста РБК.

"Кавказский узел" писал, что Рудомаха связал нападение со своей экологической деятельностью и предположил, что нападавшие могут иметь отношение к силовым структурам. Его соратники, присутствовавшие при нападении, разделяют это предположение. 6 января Всемирный фонд дикой природы, Гринпис России и еще ряд экологических объединений потребовали найти и наказать виновных в нападении на Рудомаху "вне зависимости от их должности". Помимо этого, 4 января на портале Change.org была размещена петиция с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху и деятельность Управления ФСБ по Краснодарскому краю, а также переквалифицировать уголовное дело на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК РФ). По состоянию на 05.40 мск 17 января петицию подписали 116 811 человек.

Поводом для нападения могла стать обнародованная "ЭкоВахтой" в декабре 2017 года информация о браконьерской охоте высокопоставленных чиновников в Геленджике или последняя инспекция в районе села Криница под Геленджиком, считает Рудомаха. По информации экологов, на землях лесного фонда около села без каких-либо разрешений строится дачная резиденция. Она принадлежит фирме из Санкт-Петербурга, а руководит ею известный петербургский адвокат из числа лиц, приближенных к Путину, рассказал активист. 15 января "Новая газета" опубликовала сделанные экологами снимки, из которых следует, что на огороженной территории в лесу под Геленджиком, после фотосъемки которой были избиты активисты "ЭкоВахты", идет возведение капитальных строений.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.