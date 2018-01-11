11 января 2018, 18:11

Руководители "ЭкоВахты" заявили об угрозах в свой адрес

Координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха, госпитализированный после избиения в Краснодаре, и его заместитель Дмитрий Шевченко сообщили о получении анонимок с угрозами. Адвокат потребовал приставить к Рудомахе личную охрану.

Как сообщал "Кавказский узел", координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха подвергся нападению в Краснодаре вечером 28 декабря 2017 года. Рудомаха был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом носа, находившиеся с ним активисты также пострадали. Нападавшие похитили у экологов компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры и документы, в связи с чем полиция квалифицировала нападение как грабеж.

Андрей Рудомаха - один из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу", он руководит организацией с момента ее создания в 1997 году, говорится в биографии Андрея Рудомахи , опубликованной на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.

Андрей Рудомаха получил на адрес личной электронной почты письмо, в котором содержалось фото избитого активиста и текст: "На Кубани не место людям, скрытно исповедующим сатанистские (так в тексте. - Прим. "Кавказского узла") вероучения, использующим иностранные деньги для разрушения России, прикрываясь защитой экологии. Вам безопаснее уехать...". В названии электронной почты, с которой была выслана анонимка, использовано словосочетание "смерть Рудомахе". С того же электронного адреса и в тот же день, 9 января, пришло аналогичное письмо заместителю координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Дмитрия Шевченко. "Прихвостней Рудомахи вон из страны. Вам лучше уехать, Дмитрий...", - говорится в подписи на фотографии Шевченко, которое он получил в письме. Адвокат Андрея Рудомахи Алексей Аванесян считает, что эти письма содержат реальную угрозу жизни и здоровью Рудомахи и Шевченко. Он отметил, что нападавшие на координатора "Эковахты" до сих пор не установлены и знают, в какой больнице в Краснодаре он находится. Аванесян, по его словам, обратился к следователю с ходатайством предоставить Рудомахе личную охрану, средства защиты и оповещения об опасности, говорится сегодня на сайте "Эковахты".

Напомним, что Андрей Рудомаха связал нападение со своей экологической деятельностью и предположил, что нападавшие могут иметь отношение к силовым структурам. Его соратники, присутствовавшие при нападении, разделяют это предположение. 6 января Всемирный фонд дикой природы, Гринпис России и еще ряд экологических объединений потребовали найти и наказать виновных в нападении на Андрея Рудомаху "вне зависимости от их должности". Кроме того, 4 января на портале change.org была размещена петиция с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху и деятельность Управления ФСБ по Краснодарскому краю, а также переквалифицировать уголовное дело на статью 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По состоянию на 18.10 мск 11 января петицию подписали 96 924 человека.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.