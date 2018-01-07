07 января 2018, 06:40

Российские экологи потребовали расследовать нападение на Рудомаху

Совместное заявление с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху в Краснодаре опубликовали 6 января Всемирный фонд дикой природы, Гринпис России и еще ряд экологических объединений.

Как писал "Кавказский узел", координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха подвергся нападению в Краснодаре вечером 28 декабря 2017 года. Рудомаха был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом носа, находившиеся с ним активисты также пострадали. Нападавшие похитили у экологов компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры и документы, в связи с чем полиция квалифицировала нападение как грабеж.

Андрей Рудомаха - один из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу", он руководит организацией с момента ее создания в 1997 году, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.

Активисты российских экологических организаций 6 января потребовали найти и привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков нападения на Андрея Рудомаху в Краснодаре "вне зависимости от их должности", дав преступлению должную правовую оценку.

Текст совместного заявления экологов был опубликован 6 января на сайте российского отделения Всемирного фонда природы (WWF) и сайте Гринпис России. Его подписали также Социально-экологический союз, Центр охраны дикой природы и Союз охраны птиц России.

Как отмечают экологи, активисты и общественные организации в Краснодарском крае регулярно выявляют экологические правонарушения, к которым во многих случаях причастны должностные лица. Правоохранительные органы, получая эту информацию, бездействуют, говорится в заявлении.

Андрей Рудомаха связал нападение со своей экологической деятельностью и предположил, что нападавшие могут иметь отношение к силовым структурам. Его соратники, присутствовавшие при нападении, разделяют это предположение. После нападения Рудомахе требуется лечение и юридическая помощь, сообщила 4 января "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

По мнению экологов, на Кубани "создана среда, крайне опасная для деятельности общественных организаций", поскольку преступления против активистов также остаются безнаказанными. Это свидетельствует "о низкой эффективности правоохранительной системы и органов власти Краснодарского края", отмечают защитники природы.

Авторы заявления потребовали также принять меры по предотвращению преступлений против гражданских организаций и активистов и провести комплексную проверку выполнения природоохранного законодательства на Кубани.

"Кавказский узел" писал, что 4 января на портале change.org была размещена петиция с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху и деятельность управления ФСБ по Краснодарскому краю, а также переквалифицировать уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По состоянию на 00.15 мск 7 января петицию подписали 6268 человек.