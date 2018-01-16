Уроженцы Чечни заявили об опасности для автора видеообращения к Кадырову

16 января 2018, 02:47

Девушке, которая выложил на YouTube видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и его матери, угрожает опасность, заявили опрошенные корреспондентами "Кавказского узла" уроженцы Чечни. По их мнению, ее могут скомпрометировать, назвать душевнобольной. Кроме того, опасность может грозить ее родственникам, которые остались в республике.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 и 6 января женщина, назвавшаяся жительницей Чечни, опубликована в канале ANTI KADYROV на YouTube видеообращения к Рамзану Кадырову и его матери Аймани Кадыровой. На первом видео под названием "Обращение чеченки к Кадырову" женщина, закрывшая большую часть лица, высказывает ряд обвинений в адрес главы Чечни и требует остановить "беспредел" - похищения и преследования людей в республике. Девушка уже изъявила желание принести извинения Кадырову, однако условием этого называет выдачу родным пропавших жителей Чечни хотя бы их останков.

Министр информации и национальной политики Чечни Джамбулат Умаров 10 января предположил, что Кадыров знает об этом обращении, но не будет на него реагировать. Вечером 12 января ЧГТРК "Грозный" показала сюжет, в котором автором видеообращений называется живущая во Франции Айшат Гучигова. Люди, представившиеся родственниками Гучиговой, резко осудили ее, указав, что женщина жила в Ингушетии и не имела отношения к Чечне, но имела проблемы с психикой.

Уроженец Чечни Али, проживающий в Москве, убежден в правдивости сказанного девушкой, при этом он полагает, что ее вынудят отказаться от своих слов.

"С ней многие согласны и знают об этом. То, что она рассказывает, можно смело помножить на десять, чтобы понять масштаб. Но местные СМИ, естественно, преподносят таких, как сумасшедших. А если кто-то еще и заявление напишет в органы — будет еще хуже для него. Могут забрать ее близких и неформально ей сообщать, чтобы она либо приехала, либо извинилась, либо замолчала и назвала себя сумасшедшей. Могут забрать ее родных, настроить их друг против друга, заставят сказать, что уже и сделали, что она больна. На этом их (родственников), скорее всего, оставят в покое", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Али.

Публицист Муса считает, что после такого довольно смелого выступления, которое быстро разошлось в YouTube, и, судя по лайкам, получило существенную поддержку у пользователей Интернета, девушке нужно быть очень осторожной.

"Все, что было сказано в этом ролике – правда. Видно, что девушка говорит о наболевшем. Возможно, кто-то пострадал из ее родственников или же близких. У нее правильная гражданская позиция: даже находясь за границей, где она имеет все необходимое для нормальной жизни, ее беспокоит общественно-политическая обстановка на ее малой родине, которая сложилась за годы правления Кадырова-младшего", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муса.

Он считает, что после такого громкого выступления, обличающего нынешнюю власть в нарушении прав человека, и для этой девушке, и для ее родных существует явная угроза их безопасности.

"Не обязательно жить в Чечне, кара может настигнуть в любой стране Европы. Есть, к сожалению, примеры, подтверждающие это", - говорит Муса.

Не обязательно жить в Чечне, кара может настигнуть в любой стране Европы.

Такого же мнения придерживается уроженец Грозного Тимур, проживающий в Москве.

"Девушка понимает, на что идет. Высказанные ею требования совершенно справедливые. В республике царит сплошное беззаконие", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Высказанные ею требования совершенно справедливые.

Тимур привел пример недавнего происшествия в селении Автуры.

"Убили начальника полиции этого села, человека, приближенного к власти. Убийца сел за руль "Приоры" и скрылся. Его объявили в розыск. Кроме этого, взяли в заложники несколько десятков родных преступника, в числе которых были старики, женщины и подростки. Преступник решил сдаться. Едва он появился, как его расстреляли в упор, без суда и следствия, естественно. Его тело бросили на площади, где оно пролежало какое-то время. Хотя, как говорят, у него были довольно веские причины для такой расправы над начальником автуринской полиции", - рассказывает Тимур.

3 января в селе Автуры Шалинского района был застрелен начальник местного отделения полиции Абубакар Устарханов. По версии силовиков, подозреваемый в убийстве Хамзат Баймурадов при попытке задержания оказал сопротивление и был убит ответным огнем. 7 января жители села сообщили, что после убийства Устарханова были задержаны все мужчины из числа близких родственников Хамзата Баймурадова. 27-летний Хамзат Баймурадов ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам, сообщил 4 января источник "Кавказского узла" в МВД по Чечне.

По мнению Тимура, выступление девушки - это отражение той действительности, которая царит в республике.

"Уже понятно, что обращаться к федеральным властям – бесполезно. Там или отшутятся, или же скажут, что Кадыров все делает правильно. Никакой системы нет, куда можно обратиться. Опасность, разумеется, угрожает и ей, и ее родственникам. А руководителям Чечни важно, чтобы все чувствовали неотвратимость наказания с их стороны, чтоб никто не посмел что-то говорить. Поэтому и предпринимаются различные методы "воспитания" населения, включая и эти коллективные извинения", - уверен Тимур.

Руководителям Чечни важно, чтобы все чувствовали неотвратимость наказания с их стороны, чтоб никто не посмел что-то говорить. Поэтому и предпринимаются различные методы "воспитания" населения, включая и коллективные извинения.

Опасность от этого видеообращения представляется в отношении родственников, нежели самой девушки, считает аспирант МГУ Тамерлан.

"Ничего, чтобы нас, чеченцев, могло удивить, девушка не сказала. Все об этом знают, даже если и молчат. Репрессии и давление в республике есть, в том числе и за ее пределами. Иногда обоснованные, хоть и противозаконные, но которые в обществе еще понять могут, если речь касается терроризма. Другое дело, что не всегда назначенный террористом таковым является, но в этом случае ему уже мало кто может помочь. Для самой девушки опасность навряд ли какая-то есть, тем более она за рубежом. А для родных, тем более мужского пола вполне, если близкие ее в Чечне еще остались", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Тамерлан.

Обращение чеченки не содержит каких-либо неизвестных фактов и новых обстоятельств похищения жителей Чечни, в связи с чем не вызвало всплеска интереса к нему, считает преподаватель ЧГУ Тимур.

"Ролики, которые реально интересуют общество, обычно активно обсуждают, пересылают друг другу и, в основном, оправдывают как "крик души". В этом же случае про ролик пишут только в Сети. В принципе, то, о чем говорит девушка - правда. Она говорит то, что и так все знают, ничего нового. Что могло стать причиной такого обращения - сказать не могу, но думаю, какая-то неприятность. Не смог уловить диалект, выскакивают слова орстхой, мяьлхи или аккинцев. У нас этот ролик не стал популярен, видимо, из-за того, что кроме известного, нет ничего нового", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

При этом он полагает, что физической опасности для девушки нет.

"Она может быть с Ачхой-Мартановского, Сунженского (районов), думаю, все-таки она ялхаро или мержо, меньше думаю теперь про мяьлхи, есть такие тейпы. Зная методику дискредитации в последнее время, думаю, будут три варианта дальнейших действий. В первом случае будет поиск каких-то фотографий с ее учебы, компрометирующих ее и предлагающих ее родным взглянуть в первую очередь на образ ее жизни. На этом все закончится. Второй вариант - скажут, что она немного душевнобольная, и это подтвердят ее какие-то родственники. Третий вариант - самопиар в целях получения льгот в Европе. Заканчивается вид на жительство, домой вернуться не может, потому что настрочила тут бред, влезла в долги, а жить в Европе хочется, а домой ехать ей опасно. Вот эти три варианта вижу в качестве возможного развития", - заключил собеседник.

Бывший сотрудник милиции Хамзат придерживается иного мнения и утверждает, что девушке ничто не угрожает.

"Те, кто творит беспредел в Чеченской Республике, храбрецы только с теми, кто не может им отомстить. Когда они сталкиваются с теми, кто может дать достойный отпор, тогда они бывают очень осторожными по отношению даже к тем, кто открыто говорит о нарушении прав человека в регионе", - сказал Хамзат корреспонденту "Кавказского узла".

Он также уверен, что никаких карательных санкций ни против этой девушки, ни против ее родных не будет ни во Франции, ни в Чечне.

"Опасаться за ее жизнь, думаю, не стоит. Хотя бы потому, что это выступление, в котором от первого до последнего слова правда, санкционировано теми, кто в свое время был ярым сторонником генерала Дудаева. И которые сейчас находятся за пределами России. Такие посылы от бывших ичкерийцев идут постоянно", - высказал свою точку зрения Хамзат.

Атмосфере страха, которую власти Чечни поддерживают в республике, посвящена глава опубликованного в 2015 году доклада Международной кризисной группы (ICG) "Чечня: внутреннее зарубежье". В докладе "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном Human Rights Watch в 2016 году, указано, что "часть нарушений в отношении жителей Чечни никогда не попадет в поле зрения правозащитников или журналистов, поскольку атмосфера страха в регионе приобрела парализующий характер, и местные жители в большинстве своем уже не решаются говорить".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".