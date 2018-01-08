08 января 2018, 12:48

Жители чеченского села сообщили о задержаниях после убийства силовика

В селе Автуры задержаны все мужчины из семьи Хамзата Баймурадова, который подозревался в убийстве начальника отделения полиции и был застрелен при задержании, рассказали односельчане.

Как писал "Кавказский узел", 3 января в селе Автуры Шалинского района был застрелен начальник местного отделения полиции Абубакар Устарханов. Подозреваемый в убийстве Хамзат Баймурадов при попытке задержания оказал, по версии силовиков, сопротивление и был убит ответным огнем.

27-летний Хамзат Баймурадов ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам, сообщил 4 января источник "Кавказского узла" в МВД по Чечне.

После убийства Абубакара Устарханова силовики задержали близких родственников Хамзата Баймурадова, рассказали 7 января корреспонденту "Кавказского узла" жители села Автуры.

"У Баймурадовых большая семья, и все мужчины были задержаны после того, как был убит начальник отдела полиции. Задержали не только его родных братьев, но и других близких родственников по отцовской линии", - сказал знакомый семьи Баймурадовых.

Он затруднился назвать точное число задержанных, но отметил, что по состоянию на 7 января никто из них не был освобожден.

Все мужчины из семьи Баймурадовых задержаны силовиками, подтвердил житель села Султан. По его словам, родственникам Хамзата Баймурадова запретили проводить поминки. "Его тело привозили в село, где организовали сход, потом снова забрали", - рассказал Султан.

4 января в Интернете было опубликовано видео, на котором, по версии пользователей соцсетей, показано брошенное на сельской площади тело Хамзата Баймурадова.

Выставлять тело убитого человека на площади, запрещать проводить религиозные обряды или не отдавать его родственникам недопустимо, считают некоторые жители Чечни.

"Выставлять его труп на всеобщее обозрение, запрещать устраивать тезет и не отдавать тело для захоронения - это недопустимо ни с точки зрения закона, ни с точки зрения ислама", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Докка.

"Силовики взяли за правило арестовывать родственников виновных в чем-то лиц, не отдавать их трупы, изгонять семьи за пределы республики, сжигать дома и так далее... Почему-то никто из них не задумывается над тем, что рано или поздно за такие действия им придется отвечать и перед людьми, и перед Богом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Ислам.

По состоянию на 12.47 мск, информация о задержаниях на сайте МВД по Чечне не опубликована.

Джамбулат Умаров усомнился в подлинности видео с телом Баймурадова

Информация о том, что тело предполагаемого убийцы Устарханова было брошено на площади села Автуры, вряд ли соответствует действительности, сообщил министр Чечни по нацполитике и информации Джамбулат Умаров.

"Очень много разного видео сегодня якобы про Чеченскую Республику вбрасывается и в YouTube, и в другие соцсети. Я видел отрывок, который был у вас на канале. Вы знаете, я это видео комментировать не буду никак, потому что я сомневаюсь в его действительности", – привел 5 января его слова телеканал "Дождь".

В Чечне человек, который "даже по какой-то бытовой или другой причине вышел и убил человека", не является кровником одного рода, пояснил министр. "Тот, кто вышел убивать мирных жителей без причин, прикрываясь якобы мусульманскими или какими-либо другими вывесками и громкими лозунгами, то есть террорист", - процитировал Умарова телеканал.

Джамбулат Умаров подчеркнул, что в Чечне к таким людям не ходят на похороны, их считают "отщепенцами, изгоями и отбросами".

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источник: корреспонденты "Кавказского узла"