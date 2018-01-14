В Северной Осетии после двух лет спокойствия в 2017 году вновь появились жертвы вооруженного конфликта

14 января 2018, 03:38

В 2017 году жертвами продолжающегося на Северном Кавказе вооруженного конфликта на территории Северной Осетии стали девять человек. При этом в 2016 и 2015 годах жертв конфликта в республике не было, а рост количества жертв не фиксировался последние семь лет. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

Традиционно в качестве основного индикатора интенсивности вооруженного конфликта рассматривается число жертв – убитых и раненых – в ходе боестолкновений и вооруженных инцидентов, а также подрывов взрывных устройств и террористических актов. Но не менее важным и информативным показателем может быть и само число таких инцидентов.

Вооруженные инциденты

Январь – декабрь 2017 г.

В 2017 году в Северной Осетии было зафиксировано четыре вооруженных инцидента, жертвами которых стали девять человек - пятеро из них погибли и четверо ранены.

Погибли четыре предполагаемых боевика и один силовик, ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов и один мирный житель.

"Кавказский узел" подчеркивает: в статистике по участникам вооруженного подполья речь идет о тех, кого объявили таковыми сотрудники правоохранительных органов.

Январь – декабрь 2016 г.

В 2016 году вооруженных инцидентов на территории Северной Осетии не было.

Таким образом, можно сделать вывод о дестабилизации обстановки в республике и увеличении количества вооруженных инцидентов в регионе в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, тогда таких инцидентов не фиксировалось.

Подрывы и теракты

Январь – декабрь 2017 г.

В Северной Осетии на протяжении 2017 года не было зафиксировано подрывов и террористических актов.

Январь – декабрь 2016 г.

В 2016 году взрывов и терактов на территории региона также не фиксировалось.

Таким образом, число подрывов и терактов в республике в 2017 году по сравнению с 2016-м не изменилось.

Итоги года: впервые за семь лет ситуация в регионе дестабилизировалась

В связи с тем, что в 2017-м году в Северной Осетии девять человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а на протяжении двух предыдущих лет жертв в регионе не фиксировалось вовсе, можно говорить о неспокойной ситуации в республике. При этом, учитывая, что за последние семь лет на территории Северной Осетии ежегодно отмечалась тенденция стабилизации обстановки как по количеству жертв, так и по количеству инцидентов, заметный рост этих показателей по итогам 2017 года свидетельствует о дестабилизации в регионе.

Нулевая статистика за 2016 и 2015 годы в сравнении с 2014-м свидетельствовала о тенденции к существенной стабилизации обстановки. В ходе вооруженного конфликта в 2014 году погиб один человек. В ходе вооруженного конфликта в 2013 году погибло не менее трех человек, в том числе одно гражданское лицо и два подозреваемых в участии в подполье. В 2012 году в Северной Осетии жертвами вооруженного конфликта стали 14 человек, в числе которых оказались семь убитых и семь раненых. В 2011 году было также зафиксировано 14 жертв, из которых четверо были убиты и 10 получили ранения. В 2010 году жертвами конфликта стали 195 человек, в числе которых было 24 погибших и 171 раненый.

Следует осознавать, что приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв по каждой из выделяемых в обзоре категорий. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а также установить причастность к отдельным преступлениям представителей вооруженного подполья.

Подробнее со статистическим выкладками о ситуации в Северной Осетии в 2016 году можно ознакомится в разделе «Северный Кавказ — статистика жертв».