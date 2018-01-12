12 января 2018, 06:26

Журналисты сочли историю с выдачей Лукавы ударом по репутации Хаджимбы

Выдача Грузии Георгия Лукавы является непродуманным шагом и нанесла серьезный ущерб репутации президента Абхазии Рауля Хаджимбы, считают опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", один из лидеров "Лесных братьев" Георгий Лукава, приговоренный в сентябре 2013 года Верховным судом Абхазии к 20 годам строгого режима, был передан Грузии 25 декабря 2017 года. Абхазская оппозиция раскритиковала это решение, вызвавшее большой общественный резонанс. После акции протеста в Сухуме 3 января 2018 года депутаты парламента Абхазии создали комиссию по расследованию передачи грузинским властям Лукавы. 5 января парламентская комиссия решила передать материалы по изучению правомерности помилования Лукавы в Конституционный суд.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что решение о помиловании Лукавы было принято им в соответствии с Конституцией Абхазии еще в январе 2017 года и не скрывалось. Пресс-служба абхазского президента отметила, что передача Лукавы грузинской стороне была частью процесса обмена заключенными. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пояснил, что Лукава был передан Грузии по просьбе руководства Южной Осетии, его обменяли на осужденных в Грузии граждан республики.

Рассмотрение дела по расследованию правомерности выдачи Лукавы грузинским властям пока не начато в Конституционном суде (КС), поскольку не сформирован состав суда, сообщил 11 января корреспонденту «Кавказского суда» сотрудник пресс-службы парламента Абхазии.

«Не хватает одного человека. Процедура формирования выглядит так: президент представляет в парламент кандидата на должность судьи, депутаты проводят заседание, на котором рассматривают предложенного кандидата и выносят своё решение. Парламент также предоставил президенту свой список кандидатов в Конституционный суд», - сказал он.

Предложение президента по кандидатуре судьи КС будет готово в ближайшее время, уточнили "Кавказскому узлу" в пресс-службе администрации президента Абхазии, не назвав конкретных сроков.

Дело по расследованию правомерности выдачи Лукавы нужно было рассматривать в Верховном суде, «а не ждать формирования Конституционного суда», заявила "Кавказскому узлу" председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба.

Хашиг: история с выдачей Лукавы используется как повод для борьбы с Хаджимбой

История с Лукавой используется как повод для борьбы с президентом, однако парламент не является основным местом, где ведется эта борьба, считает редактор JAMnews Инал Хашиг.

«Оппонировать президенту можно на разных уровнях. В парламенте есть своя оппозиционная фракция. Как единица парламент не является противоборствующей президенту», - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, в истории с Луковой власть допустила оплошность, однако несмотря на общественный резонанс и возмущение большинства граждан Абхазии, это не является поводом для отставки президента.

«Многие просто этого [отставки президента] не хотят. Они понимают, что власть совершила большую глупость. При этом никто не хочет лишней дестабилизации в стране. Все хотят спокойно дойти до выборов 2019 года», - полагает Хашиг.

Он объяснил причины, по которым ситуация с Лукавой вызвала резонанс в обществе.

«Во-первых, выдан человек, осуждённый за убийства и издевательства над абхазскими гражданами и состоявший в организации «Лесные братья», на счету которой большое количество убийств. Для каждого абхаза это очень болезненная тема. К тому же не было никакой информации о его освобождении - узнали по факту. И до сих пор непонятна схема обмена, на кого же всё-таки его обменяли», - сказал Хашиг.

Венедиктова: репутации Хаджимбы нанесен серьезный ущерб

Репутации Хаджимбы нанесен серьёзный ущерб, его решение о помиловании Лукавы является непродуманным, что и вызвало общественный резонанс, считает журналист и член Общественной палаты Абхазии Надежда Венедиктова.

«Мне звонили из Белоруссии знакомые, чей родственник был зверски убит этим Лукавой. Они возмущались тем, как можно помиловать преступника, который зверски издевался и убивал людей. Родственники убитых Лукавой очень трагически отреагировали, что все остальные не могли этого не почувствовать», - сказала она «Кавказскому узлу».

Георгий Лукава был осужден в Абхазии по статьям о бандитизме, убийстве и похищении человека. Суд признал его виновным в нападении весной 1994 года на группу абхазских военнослужащих в селе Таглан Галского района и их убийстве на почве национальной ненависти, а также в убийстве жителя Абхазии из-за его внешнего сходства с Владиславом Ардзинбой, на тот момент президентом республики. Вооруженное формирование "Лесные братья", одним из лидеров которого был признан Лукава, продолжало боевые действия в Абхазии после вывода с ее территории грузинских войск. Вскоре после роспуска отряда в начале 2004 года многие его члены были арестованы грузинской полицией по обвинению в похищениях людей, контрабанде и другими преступлениями.

По её словам, эта история вряд ли может привести к отставке президента.

«Конечно, оппозиция попытается сделать какие-то шаги в этом направлении. Оппозиция для того и существует, чтобы использовать каждый повод, и президент как раз его дал. Но наше общество устало от бесконечных митинговых проявлений», - считает она.

Парламент не является основным местом для борьбы с президентом, поскольку в Народном Собрании есть как провластные, так и оппозиционные депутаты, отметила Венедиктова.

«Значительная часть парламента понимает, что решение [о помиловании Лукавы] вызвало внимание в обществе, и они на этом фоне пытаются не подставить себя под удар общественного мнения, хотя им хочется угодить президенту», - полагает она.

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"