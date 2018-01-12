12 января 2018, 00:10

Автовладельцы обвинили правительство Армении в нарушении договоренностей

Правительство Армении спешно одобрило решение о запрете ввоза в страну праворульных автомобилей, пока автовладельцы готовили новые предложения. Активисты возмущены нарушением договоренностей и хотят собраться у здания правительства 12 января.

Как писал "Кавказский узел", предложение Минтранса Армении запретить с 1 апреля 2018 года ввоз в страну автомобилей с правым рулем и перерегистрацию уже ввезенных праворульных машин вызвало критику автовладельцев. 7 января около тысячи водителей провели в Ереване автопробег с требованием не запрещать праворульные автомобили. 8 января Минтранс сообщил, что правительство отказалось от идеи запретить перерегистрацию уже ввезенных в страну автомобилей с правым рулем.

Правостороннее расположение руля в машине ограничивает водителю видимость при маневрах в условиях левостороннего движения, поэтому праворульные автомобили более опасны, указали авторы инициативы. Противники запрета отметили, что этот довод не подтверждается статистикой ДТП или другими исследованиями.

На сегодняшнем заседании правительство Армении одобрило запрет на импорт и регистрацию праворульных автомобилей. Согласно принятому решению, с 1 апреля 2018 года будет запрещен ввоз автомобилей с правым рулем в Армению и постановка таких машин на учет. Машин, ввезенных до 1 апреля, запрет не коснется - владельцы таких автомобилей смогут пользоваться ими и переоформлять при купле-продаже, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Изначально Минтранс Армении предлагал не только запретить импорт праворульных машин, но и эксплуатацию всех таких автомобилей. Протесты автовладельцев заставили ведомство откорректировать проект решения - обновленный документ не предусматривает запрета на эксплуатацию и перерегистрацию праворульных машин, ввезенных в Армению до 1 апреля.

Глава Минтранса Ваан Мартиросян заявил на заседании правительств, что машины с правым рулем представляют угрозу безопасности движения. Он сослался на статистику полиции и страховых компаний, согласно которой число ДТП с участием праворульных машин на 28% превышает число аварий с леворульными авто, при том люди получают травмы при "праворульных" авариях на 39% чаще.



«В Армении действует правостороннее движение, дорожные знаки и светофоры установлены с учетом вождения автомобилей с левосторонним рулевым управлением. Решение о запрете обусловлено этим фактором», - пояснил глава Минтранса.

Активисты, протестовавшие против запрета, обвинили правительство в срыве договоренностей. Проект решения о запрете импорта праворульных машин был одобрен раньше, чем планировалось и без учета предложений автовладельцев, заявил член движения «Правый руль» Артур Хачатурян корреспонденту «Кавказского узла».



По словам Хачатуряна, обсуждение опубликованного в Единой базе правовых актов и проектов e-draft.am проекта решения должно было завершиться 12 января. Активист убежден, что Кабмин решил одобрить документ до возвращения 13 января премьер-министра Карена Карапетяна из отпуска.



«Нас попросили представить новый пакет предложений 12 января и мы были готовы продолжить переговоры, но почему-то Кабмин решил иначе. Это специально сделано в то время, пока премьер-министр находится в отпуске, чтобы сохранить его репутацию «доброго парня» - формально не он принял решение, ущемляющее права граждан. Раз они так поступили, нам остается определиться с дальнейшими шагами», - сказал активист.

Водители праворульных машин 12 января соберутся у здания правительства Армении и обсудят свои планы, сообщил глава правозащитной общественной организации «Логос» Ара Меликджанян.

«Мы разработали пакет предложений, но, как говорится, суббота наступила раньше пятницы. Мы договорились с демонстрантами собраться завтра и определить наши цели, так как власти нарушили достигнутые договоренности», - процитировало 11 января слова Меликджаняна News.am.

Опрошенные ранее «Кавказским узлом» ереванские водители высказали разные мнения относительно безопасности автомобилей с правым рулем. Часть автовладельцев указала на проблему ограниченной видимости на трассе при обгоне и опасность высадки пассажира с переднего сиденья на улице. Владельцы праворульных машин считают, что для опытного водителя расположение руля не имеет значения.

Ограниченный обзор при обгоне действительно является проблемой праворульных автомобилей, признал глава движения "Федерация автовладельцев России" (ФАР) Сергей Канаев, в прошлом владелец двух праворульных машин.

По словам Канаева, когда автомобиль уходит со своей полосы, водитель не видит движущийся навстречу транспорт. "Тут и говорить нечего, эта проблема действительно существует", - сказал Канаев корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время Канаев обратил внимание на преимущества праворульных машин в условиях левостороннего движения. "Например, посадка в автомобиль совершается со стороны тротуара. Можно парировать, мол, теперь садиться опаснее пассажиру, но есть любопытное наблюдение - пассажиры праворульных машин чаще садятся назад, а это безопаснее, чем ехать спереди", - отметил Канаев.

История праворульных машин в России началась после распада СССР и открытия границ - тогда в Россию стали завозить японские иномарки, которые выгодно отличались качеством от отечественных автомобилей. Российское правительство наблюдало за серьезным падением спроса на отечественный автопром на фоне растущего интереса к машинам из Японии и в 2000-х годах прибегло к достаточно радикальным мерам. "В 2007 году, после нескольких попыток запретить ввоз праворульных автомобилей, Минпромторг, возглавляемый тогда Алексеем Рахмановым, повысил таможенные пошлины. После этого ввоз таких машин стал невыгоден", - рассказал глава ФАР.



Праворульные машины предназначены для внутреннего японского рынка, поэтому у них "на порядок выше экологическая составляющая и надежность", убежден Канаев. "Если брать в расчет качество, то у праворульных автомобилей конкурентов нет. Следом за ними могут идти только японско-американские концерны - Lexus, Infiniti и Acura. Моей первой "праворукой" машиной стала Honda Civic Sirius Black, второй - Subaru Outback. Это очень надежные автомобили: на Honda до сих пор ездит мой племянник, но вот Subaru разбилась", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Активист "Общества синих ведерок" Дмитрий Зворыкин согласен с Канаевым в оценке надежности праворульных машин и их основного недостатка.

"Действительно, в условиях левостороннего движения правый руль может усложнять маневры при обгоне на трассах, но против этого наработан механизм, есть зеркала, камеры. В то же время есть масса преимуществ - например мой знакомый в Петербурге, у которого парализована нижняя часть тела, ездит именно на праворульной машине, чтобы выставлять коляску на тротуар", - рассказал Зворыкин корреспонденту "Кавказского узла".

Решение, принятое в 2000-х годах после ожесточенной полемики, было для властей наиболее простым, считает Зворыкин. "Налоговая задрала пошлины и экономический смысл ввоза пропал", - описал он ситуацию.

По словам активиста, японцы продавали в Россию свои машины перед трехлетним техосмотром, который стоит настолько дорого, что проще купить новую машину. Сам Зворыкин - владелец одного из таких авто. "У меня старая Toyota, прекрасный автомобиль в плане соотношения цены и качества, очень надежный", - заключил Зворыкин.

Автор: Тигран Петросян. Олег Краснов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"