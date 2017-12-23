23 декабря 2017, 01:27

Активисты "Правого руля" провели протестный автопробег в Ереване

Участники автопробега в Ереване потребовали отозвать проект запрета на ввоз в Армению праворульных автомобилей. Министр транспорта готов встретиться с активистами, сообщил лидер движения "Правый руль".

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря Минтранс Армении опубликовал для обсуждения проект запрета ввоза и эксплуатации в стране автомобилей с правым рулем. Авторы проекта считают, что праворульные автомобили представляют опасность, ограничивая видимость для водителя при маневрах в условиях левостороннего движения. Автовладельцы и активисты раскритиковали инициативу, указав, что власти не обосновали довод об опасности праворульных машин какими-либо исследованиями и статистическими данными.

Автомобильное шествие с требованием отозвать проект запрета праворульных машин с 1 апреля 2018 года состоялось в Ереване 22 декабря. По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 80 праворульных машин. Автопробег стартовал от памятника полководцу Андранику Озаняну в Юго-западном квартале Еревана. Конечной точкой пробега стала площадь Республики, где расположено здание правительства.

Перед началом акции полицейские призвали участников соблюдать правила дорожного движения и предупредили, что нарушения будут зафиксированы, сообщило Tert.am.

По мнению активистов, запрет на ввоз и перерегистрацию автомобилей с правым рулем решено ввести в интересах крупных автодилеров. Владельцы праворульных автомобилей будут проводить акции протеста, пока документ не будет отозван, сообщил координатор инициативы "Правый руль", организатор акции Геворг Аджемян.

"По предварительным данным, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян выразил готовность встретиться с нами. Мы представим наши предложения лишь после того, как будут рассеяны наши опасения, то есть после отзыва проекта", - процитировало слова Аджемяна Newsarmenia.am.

 

Примечание:

"Депутаты попросили МВД Грузии отсрочить введение запрета на машины с правым рулем", "МВД Грузии предложило запретить импорт автомобилей с правым рулем", "Власти Волгограда закрыли пассажирские маршруты без предупреждения".

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