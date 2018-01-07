07 января 2018, 20:14

Участники автопробега в Ереване пригрозили новыми акциями

Протестующие разблокировали проспект Баграмяна, однако заявили, что продолжат акции против инициативы Минтранса Армении запретить праворульные автомобили.

Как сообщал "Кавказский узел", около тысячи водителей провели сегодня в Ереване автопробег с требованием не запрещать праворульные автомобили. Водители частично перекрыли улицу, где расположена резиденция президента, и потребовали встречи с ним.

Минтранс Армении инициировал проект решения о запрете в стране с апреля 2018 года автомобилей с правым рулем. Авторы инициативы считают, что правостороннее расположение руля в автомобиле ограничивает водителю видимость при маневрах в условиях левостороннего движения. Многие автовладельцы раскритиковали инициативу, назвав надуманными выводы ее авторов. Активисты движения "Правый руль" предложили главе Минтранса отозвать проект, но он отказался.

Спустя почти два часа с момента начала акции владельцы праворульных машин разблокировали движение на проспекте Баграмяна, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Цель сегодняшней акции – проинформировать всех владельцев машин с правым рулем о намерении Минтранса и, сплотившись, добиться отзыва данного проекта", - заявил собравшимся координатор движения "Правый руль" Геворг Аджемян.

По его словам, акции против инициативы Минтранса запретить ввоз и эксплуатацию автомобилей с правосторонним рулевым управлением будут продолжены. "Будем добиваться, чтобы премьер-министр Карен Карапетян лично спустился к нам и выслушал требования протестующих автовладельцев", - заявил Аджемян.

По мнению активиста, запрет скажется не только на владельцах праворульных машин, но и на дилерах, которые импортируют в страну такие автомобили.

"Я думаю, что власти уже осознали необходимость отозвать проект решения. Иначе городское движение будет парализовано в ходе каждого автопробега", - заявил Аджемян.

Ажиотаж вокруг запрета сказался на импорте праворульных автомобилей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции протеста, представитель компании, импортирующей из Японии машины с правым рулем.

По его словам, автомобили с правосторонним рулевым управлением обходятся в среднем на 1500-2000 долларов дешевле леворульных. "Если до ввода в обращение проекта решения в страну импортировали порядка 600 машин с правым рулем, то сегодня спрос на них резко упал", - отметил он.

Активисты нашли в инициативе Минтранса противоречие конституционному праву

28 декабря 2017 года Минтранс заявил о готовности обсудить ряд предложений владельцев машин с правым рулем. Однако министерство не уточнило, какие именно предложения, и в какой срок будет представлено заключение министерства. "Об итогах будет заявлено дополнительно", - отмечено в сообщении Минтранса.

Активисты, в свою очередь, уверены, что тем самым Минтранс "пытается выиграть время".

"Подробностей касательно наших предложений Минтранс не представил. Наше главное требование - чтобы перерегистрация и постановка на учет машин с правым рулем не попали под запрет, так как это противоречит конституционному праву на собственность. Дальнейшие обсуждения приобретут смысл лишь после выполнения этого требования", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" член движения "Правый руль" Артур Хачатрян.

Управление машиной с правым рулем проблематично на трассах, они представляют угрозу, в частности, на трассах с движением по одной полосе в каждую сторону, заявил корреспонденту "Кавказского узла" водитель такси Григор Самвелян.

"У водителя такого авто ограничена видимость. При обгоне, к примеру, большегрузного транспорта, у него закрыт обзор. И вероятность лобового столкновения в этом случае увеличивается", - пояснил водитель такси.

Кроме того, опасно высаживать пассажира, сидящего на переднем сиденье праворульного авто, на городских улицах, добавил Самвелян.

Владелец праворульного автомобиля, житель Еревана Овсеп Шагинян, в свою очередь, считает, что для опытного водителя нет разницы - автомобиль с правым или левым рулем.

"Для обгона на трассе, к примеру, надо сохранять дистанцию и дождаться, пока обзор встречного движения не будет перекрыт грузовым транспортом. При соблюдении дистанции водитель способен контролировать встречный поток и обогнать без каких-либо проблем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Такого же мнения придерживается житель Еревана Галуст Погосян. "У меня два автомобиля – один с правым рулем, другой - с левым. Порой, в течение дня приходится ездить и на первом, и на втором. Каких-либо проблем с адаптацией не бывает", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Еревана Давид Симонян отметил, что спрос на автомобили с правосторонним рулевым управлением повышен из-за их низкой стоимости.

"При нарушении закономерности "руль - сторона движения" повышается риск. Об этом говорит статистика аварий. Но и без статистики любой, кто водит машину, а уж тем более, когда водительский стаж исчисляется десятилетиями, понимает, что видимость "праворуких" авто ограничена. Чтобы легче это понять, попробуйте представить, что ведете машину, сидя на пассажирском сиденье", - заявил Симонян.

По данным Дорожной полиции, за 11 месяцев прошлого года было зарегистрировано 3241 ДТП, в котором погибли 255 и были ранены 4774 человека. Согласно статистике, на долю праворульных авто пришлось 309 ДТП, или почти 9,5% от общего числа аварий, в которых погибли 16 (6%) и были ранены 490 человек (10%), сообщило армянское бюро "Радио "Свобода".

Согласно сведениям полиции, в Армении зарегистрировано около 32 тысяч автомобилей с правосторонним рулевым управлением. Данные об общем числе транспортных средств полиция не предоставляет. Однако портал b4b.am опубликовал данные республиканского бюро автострахования, согласно которым на 31 октября 2017 года в стране было застраховано порядка 483 тысяч автомобилей.

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"