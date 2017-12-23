23 декабря 2017, 13:13

Глава Минтранса Армении отказался отзывать проект запрета правого руля

Правительство не будет отзывать проект решения о запрете праворульных машин, но готово выслушать предложения автомобилистов, заявил на встрече с активистами министр транспорта Армении. Запрет на перерегистрацию авто с правым рулем противоречит Конституции, считают активисты.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря в Ереване состоялся автопробег с требованием отозвать опубликованный 15 декабря проект запрета праворульных машин. Запрет на ввоз и перерегистрацию автомобилей с правым рулем решено ввести в интересах крупных автодилеров, убеждены активисты. Автовладельцы указывают, что власти назвали праворульные машины опасными, но не обосновали этот довод какими-либо исследованиями и статистическими данными.

По состоянию на 13.00 мск сегодня против опубликованного в Единой базе правовых актов и проектов e-draft.am проекта решения Минтранса проголосовали 629 пользователей (92%). "За" высказались лишь 53 пользователя (8%).

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял 22 декабря группу активистов инициативы "Правый руль". Активисты предложили главе Минтранса отозвать проект решения о запрете и создать комиссию, которая изучит все проблемы эксплуатации праворульных машин в Армении, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Активисты назвали запрет на правый руль антиконституционным

«Необходимо провести исследование, которое позволит более предметно обсудить проект решения», - заявил на встрече один из членов инициативы. Кроме того, активисты указали на положение о запрете с 1 апреля 2018 года переучета праворульных автомобилей, ввезенных ранее - они считают такой запрет антиконституционным.

Авторы документа утверждают, что запрет на импорт и эксплуатацию не затронет авто, ввезенные до 1 апреля 2018 года, однако будет введен запрет при их постановке на переучет.

«Это положение противоречит праву на собственность, закрепленному в Конституции. По сути мы не сможем проводить сделки по купле-продаже. Нас лишают права полноценно управлять собственностью и при этом пытаются убедить, что желают восстановить закон», - заявил на встрече один членов инициативной группы «Правый руль» Ваан Овсепян.

Активист отметил, что авторы инициативы ссылаются при этом на норму Конституции, согласно которой «право собственности применяется в том случае, когда оно не противоречит законодательству».

«На протяжении десяти и более лет государство разрешало импорт праворульных машин и подтверждало документально право собственности владельцев на такие авто. Автомобилисты выплачивали налоги и пошлины, а теперь оказывается, что это нарушение законодательства», - возмутился активист.

Доводы правительства в пользу запрета праворульных машин Овсепян назвал беспочвенными и неприемлемыми. «В частности утверждения об угрозе безопасности движения необоснованны - в проекте решения отсутствует статистика Дорожной полиции с данными о числе ДТП с праворульными машинами, о том, какой процент аварий произошел по их вине», - подчеркнул Овсепян.

Активисты требуют отмены проекта, Минтранс не согласен

Глава Минтранса, тем не менее, подтвердил на встрече довод об угрозе безопасности движения при эксплуатации праворульных авто. Он напомнил, что в стране утверждено правостороннее движение и 90% автомобилистов выбрали автомобили с левым рулем; остальные, по мнению чиновника, должны принять выбор большинства.

По данным Дорожной полиции Армении на 30 сентября 2017 года, доля ДТП с участием праворульных автомобилей составляет около 10%. Всего было зарегистрировано 2553 ДТП, в которых погибли 200 и были ранены 3884 человека. На долю автомобилей с правым рулем пришлись 242 аварии, в которых погибли 9 и были ранены 369 человека. При этом к концу третьего квартала 2017 года в Армении было зарегистрировано порядка 31,5 тысяч автомобилей с правосторонним рулевым управлением.



«Отзывать проект решения правительство не намерено. Тем не менее, мы готовы обсудить рациональные предложения, представленные инициативной группой», - заверил Ваан Мартиросян. При этом он призвал членов "Правого руля" не проводить акции протеста.

Стороны договорились встретиться 26 декабря и обсудить предложения активистов. Координатор инициативной группы «Правый руль» Геворг Аджемян подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» после встречи с министром, что активисты будут добиваться отмены решения. Он не исключил новые акции протеста, призвав поставщиков и водителей праворульных машин присоединиться к протестному движению.

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"