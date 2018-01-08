08 января 2018, 16:05

Активисты "Правого руля" потребовали встречи с премьером Армении

В Армении с 1 апреля будет запрещен лишь ввоз в страну праворульных автомобилей, а не их эксплуатация, сообщил сегодня Минтранс. Участники движения "Правый руль" заявили о недовольстве этим решением.

Как писал "Кавказский узел", Минтранс Армении инициировал проект решения о запрете в стране с апреля 2018 года автомобилей с правым рулем. Многие автовладельцы раскритиковали инициативу, назвав надуманными выводы ее авторов. 7 января около тысячи водителей провели в Ереване автопробег с требованием не запрещать праворульные автомобили.

Авторы инициативы о запрете праворульных автомобилей считают, что правостороннее расположение руля в машине ограничивает водителю видимость при маневрах в условиях левостороннего движения. Активисты движения "Правый руль" предложили главе Минтранса отозвать проект, но он отказался.

Сегодня протестующие против запрета праворульных автомобилей собрались перед правительством Армении. Они начали акцию несмотря на то, что Минтранс сегодня же сообщил, что по итогам предыдущих акций протеста правительство отказалось от идеи запрета на перерегистрацию уже ввезенных в страну праворульных машин.

О своем решении ведомство уведомило практически за несколько минут до начала акции. Координатор движения "Правый руль" Геворк Ачемян подчеркнул, что несмотря на то, что удовлетворено одно из ключевых требований, активисты продолжат поддержку требования об отмене запрета на ввоз праворульных автомобилей. 12 января, когда будет проходить заседание правительства, члены движения представят свои предложения, отметил Геворк Ачемян.

Часть участников акции заявили, что требуют встречи с премьер-министром или с каким-нибудь другим полномочным представителем, передает NEWS.am.

Информацию о том, что владельцы машин с правым рулем могут свободно эксплуатировать, ставить на учет свои транспортные средства и продавать их, распространила сегодня пресс-служба Минтранса Армении. С 1 апреля будут запрещены только ввоз и регистрация праворульных машин, указано в сообщении.

Минтранс также отмечает, что предложения движения "Правый руль" были учтены 28 декабря 2017 года на заседании межведомственной комиссии и дополненные версии законопроектов, регулирующих ввоз и эксплуатацию праворульных машин, были направлены на рассмотрение заинтересованным ведомствам, передает "Sputnik-Армения".