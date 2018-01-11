11 января 2018, 06:45

Супруги Дончи-оол требуют привлечь за ложный донос восемь человек

Супруги Валентин и Клара Дончи-оол, оправданные по делу о незаконной рубке деревьев, заявили о намерении привлечь к уголовной ответственности соседей и сотрудников Управления лесопаркового хозяйства Сочи за ложный донос.

Как ранее писал "Кавказский узел", решение суда, обязавшего Минфин выплатить компенсации супругам Дончи-оол, вступило в силу 24 июня. Назначенная судом сумма компенсации в десять раз меньше той, которую запросили супруги в своем иске, однако обжаловать решение они не стали. 8 августа суд удовлетворил еще один иск супругов о возмещении 200 тысяч рублей, израсходованных на адвоката. В декабре 2017 года супруги обратились в Минфин России с требованием выплатить им по 25 тысяч рублей, которые присудил им суд краевой инстанции. Они также подтвердили, что намерены добиться привлечения к ответственности за ложный донос соседей.

Обвинение в незаконной рубке деревьев было предъявлено супругам Дончи-оол после того, как они подали заявление об уничтожении зеленых насаждений. Деревья, которые, по версии следствия, спилила супружеская пара пенсионеров Дончи-оол в Сочи в феврале 2016 года, были уничтожены более трех лет назад, установили специалисты. Прокурор Центрального района Сочи отказался подписать обвинительное заключение по делу и решил вернуть дело в полицию на доследование. В декабре 2016 года сочинская полиция закрыла дело пенсионеров в связи с отсутствием состава преступления.

10 января супруги Клара и Валентин Дончи-оол обратились в прокуратуру Центрального района с требованием отменить отказ полиции Сочи в возбуждении уголовного дела в отношении шестерых соседей и двух сотрудников лесопаркового хозяйства администрации Сочи.

"Именно их показания легли в основу нашего преследования", - подчеркнул Валентин Дончи-оол. Оба супруга считают, что пострадали из-за своей деятельности по защите зеленых насаждений.

"Неужели те, кто умышленно оговорил нас и организовал эту травлю... должны остаться безнаказанными? Ведь эти люди нанесли вред не только нам, но и государству в лице полиции, прокуратуры, которая работала в ложном направлении", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валентин Дончи-оол.

Супруги показали корреспонденту "Кавказского узла" свое заявление в полицию и отказ в возбуждении уголовного дела от 19 ноября 2017 года. Из документов следует, что материал полицейской проверки ранее уже отменялся прокурорами дважды, как незаконный и необоснованный. В третий раз следователь, отказывая супругам в возбуждении уголовного дела, написал, что в действиях свидетелей отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ, так как ни один из них не указал, что видел, как супруги Дончи-оол совершали преступление, и умысел данных граждан не установлен.

Статья 307 УК РФ предусматривает наказание за заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.

В свою очередь, супруги в своей жалобе на отказ в возбуждении уголовного дела указали, что не все виновные в их уголовном преследовании названы в постановлении, и что статьи, по которым они требуют привлечь восемь человек к ответственности, тоже указаны не все.

"Почти все жильцы, которые пошли против нас, имеют машины и заинтересованы в вырубке зеленых насаждений для организации парковочных мест", - рассказали супруги Дончи-оол

По их словам, работники УЛПХ также отказывались выехать и составить акты о нанесении ущерба зеленым насаждениям.

"В результате дом лишился зеленых зон с торцевых частей дома, зато получил парковки", - написали в жалобе к прокурору супруги.

По их словам, вырубленные деревья решили приписать им.

"Если бы не экспертиза, которая установила, что деревья, на которые указали лжесвидетели, были срублены три года назад, как раз в то время, когда мы обращались в УЛПХ с жалобами, то мы бы оказались уголовниками на старости лет", - отметил Валентин Дончи-оол.

Соседи, которых супруги обвиняют в ложном доносе, от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" отказались.

Руководитель УЛПХ Сочи заявил, что тех, кто рубит деревья, нужно заставлять восстанавливать зеленые зоны

Начальник Управления лесопаркового хозяйства Сочи Андрей Терехов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что организация только рассчитывает ущерб по заявлениям граждан о срубленных деревьях.

"Возбуждением дел занимается полиция. Специалист выехал, увидел два пня и составил ущерб. Кто срубил, мы не говорили", - пояснил Андрей Терехов.

При этом он не смог пояснить, почему специалисты УЛПХ не посчитали ущерб от вырубки деревьев под парковку по заявлениям Дончи-оол. По его словам, сделать это сложно, когда деревья уже вырублены, а место забетонировано.

Андрей Терехов рекомендовал снимать на фото и видео, когда идет рубка деревьев. По его словам, 70% отправленных расчетов ущерба в полицию остаются без рассмотрения и выявления нарушителей закона. В то же время Андрей Терехов согласился, что от тех, кто рубит под парковки деревья и заливает зеленые зоны МКД бетоном, надо требовать восстановления этих зон в судебном порядке.

"Проблема требует глобального решения", - считает начальник УЛПХ.

Жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении лиц оговоривших супругов приняла 10 января старший помощник прокурора Марина Чехунова.

"Заявление супругов принято. Их заявление будет рассмотрено и по нему будет принято решение", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, который не связан с данным делом, считает, что в случае с супругами Дончи-оол речь идет не о 307 статье УК РФ, а о 306, которая предусматривает ответственность за заведомо ложный донос.

"Здесь следует различать 306 и 307 статьи Уголовного кодекса. Статья 306 УК РФ предусматривает ложный донос до возбуждения уголовного дела, а 307 УК РФ предусматривает дачу ложных показаний уже в процессе возбужденного дела. Если показания и донос имеют быть в обоих случаях, что видимо так и есть, то тут необходимо рассматривать это преступление с стороны двух этих уголовных преступлений", - полагает Михаил Охрименко. Он также отметил, что для рассмотрения жалобы закон отводит прокуратуре 10 суток.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"