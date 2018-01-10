10 января 2018, 19:07

Азербайджан увеличил свой контингент в Афганистане по просьбе США

Реверансом в сторону США назвали военные аналитики увеличение азербайджанского миротворческого контингента в Афганистане. По их прогнозам, этот шаг не приведет к углублению партнерства Азербайджана с НАТО.

Как писал "Кавказский узел", 9 января группа из 70 азербайджанских военных в порядке ротации была отправлена в Афганистан. При этом Азербайджан увеличил число своих миротворцев в Афганистане с 94 до 120 военнослужащих.

Миротворцы из Азербайджана участвуют в операции НАТО в Афганистане с 2002 года. В 2016 году в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане участвовали 90 военнослужащих из Азербайджана.

Увеличение контингента не приведет к углублению партнерства с НАТО

Увеличение численности азербайджанского военного контингента “носит скорее символический характер”, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

На его взгляд, Азербайджан “дистанцируется от углубления партнерства с НАТО”. “Азербайджан остается приверженным тактике сбалансированной внешней политики, равноудаленности от всех мировых центров силы”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Тогрул Джуварлы.

Он также назвал увеличение контингента “реверансом в сторону США”. “Ведь именно США призывали стран-участниц операции в Афганистане увеличить число своих военных. Это и жест в сторону НАТО. Вместе с тем Азербайджан воздерживается от углубления интеграции с НАТО. С 2008 года страна все еще остается на этапе “Оперативного плана индивидуального партнерства”. Страна не спешит перейти на более высокую ступень сотрудничества “Интенсивный диалог”, которая накладывает больше обязательств”, - заявил Джуварлы.

При этом, по его мнению, Азербайджан сигнализирует НАТО, что “по определенным вопросам готов поддержать Альянс”.

“Баку, традиционно сдержанно относясь к рекомендациям Запада по проведению демократических реформ, компенсирует это поддержкой мер по обеспечению международной безопасности”, - считает Джуварлы.



По его словам, увеличение количества азербайджанских военных в Афганистане ”также не повлияет на отношения Баку с Москвой”.

“Азербайджан с 2002 года участвует в операции в Афганистане, и тогда же предоставил свое воздушное пространство самолетам НАТО. Все это укладывается в рамки общих международных усилий по борьбе с терроризмом. Россия сама в свое время предоставляла воздушный коридор для НАТО. С другой стороны, сотрудничество Азербайджана с НАТО не направлено против России”, - пояснил эксперт.

Власти сделали акцент на сбалансированной внешней политике

Военный эксперт Азад Исазаде также заявил о том, что он “не считает увеличение военного контингента Азербайджана в Афганистане значимым событием в отношениях Баку с НАТО”.

По его мнению, азербайджанские военные, участвуя в операции НАТО в Афганистане, “набирают определенный опыт”. “Возвращающиеся из Афганистана военные делятся этим опытом с коллегами. Участие в операции в Афганистане также используется для позиционирования страны как активного участника борьбы с международным терроризмом и это приносит имиджевые дивиденды”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” Азад Исазаде.

Вместе с тем, по мнению аналитика, Азербайджан “проводит внешнюю политику с учетом баланса интересов крупных держав”.

“Для Азербайджана приоритетной проблемой является урегулирование карабахского конфликта. В Баку не питают иллюзий, что активное партнерство с НАТО может изменить ситуацию вокруг урегулирования конфликта. Однако с отдельными странами НАТО, например, с Турцией, Азербайджан развивает активное военное партнерство, способствующее усилению боеспособности вооруженных сил страны”, - сказал Азад Исазаде.

Азербайджанские военные в Афганистане охраняют аэропорт в Кабуле, заявил на условиях анонимности другой азербайджанский военный эксперт.



“Азербайджанский контингент действует в составе турецкого батальона. Это связано с ограниченным числом азербайджанского контингента, который даже после последнего увеличения не превышает масштабы одной роты. С другой стороны, вооруженные силы Турции имеют большой опыт участия в международных операциях”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” эксперт.

Он также полагает, что “расширение участия Азербайджана в операции в НАТО не повлечет проблем с Россией”. “Военное сотрудничество Азербайджана с НАТО четко ограничено операцией в Афганистане и не направлено против России”, - заметил эксперт.

В миротворческой миссии в Афганистане также участвует Грузия. Содержание контингента грузинских военных в 2017 году обошлось в 14 миллионов долларов, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона долларов говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"