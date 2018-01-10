На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © SPUTNIK / ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ https://ru.sputnik-news.ee/news/20160402/976368.html

10 января 2018, 09:40

Азербайджан обвинил Армению в обстреле семи сел

Вооруженные силы Армении 122 раза за минувшие сутки нарушили режим перемирия, используя крупнокалиберные пулеметы, заявили сегодня в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно его информации, со стороны армянских приграничных населенных пунктов Беркабер, Айгеовит, Чинари были обстреляны села Гаймаглы, Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу и Заманлы, а также позиции азербайджанских военных на безымянных высотах в Гедабекском и Товузском районах.

Также обстрелы зафиксированы с позиций у карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, а также на безымянных высотах в Гейгельском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Физулинском районах, сообщается на сайте Минобороны  Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 118 обстрелах своих позиций за сутки, а днем ранее – в 125 нарушениях перемирия. На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.40 мск 10 января, комментариев относительно сегодняшних заявлений азербайджанской стороны не было. 6 января Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 нарушениях перемирия за неделю с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

 

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

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