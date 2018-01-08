08 января 2018, 15:35

Двое военных ранены в Нагорном Карабахе

Военнослужащие пытались помочь солдату Ваче Чилингаряну, смертельно раненному азербайджанским снайпером, заявил сегодня представитель Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", военнослужащий Ваче Чилингарян 7 января получил смертельное ранение на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

"Ваче Чилингарян погиб в зоне карабахского конфликта от пули азербайджанского снайпера", - цитирует сегодня начальника главного штаба вооруженных сил Армении, генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна times.am.



Он также подчеркнул, что "никаких нарушений Чилингарян не совершал". "Его командир бросился на помощь, получил ранение. Машина оперативной группы, отправившейся на место инцидента, также попала под обстрел, еще один человек получил небольшое ранение", - сказал Акопян.

По его словам, ранения двух военнослужащих не представляют опасности для жизни, передает "Sputnik-Армения".

В свою очередь сегодня глава Нагорного Карабаха Бако Саакян подписал сегодня указ о награждении посмертно Ваче Чилингаряна медалью "За боевые заслуги" "за мужество, проявленное при защите государственной границы", говорится в сообщении на сайте президента Нагорного Карабаха.

Комментариев от представителей азербайджанской стороны по поводу заявления Мовсеса Акопяна пока не поступало. На сайте Минобороны Азербайджана, по данным на 15.30 мск 8 января, также нет информации о произошедшем.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако в течение года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в Нагорном Карабахе на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".